https://ria.ru/20251121/kreml-2056592950.html
В Кремле назвали раздражители между Россией и США и Украину разными треками
В Кремле назвали раздражители между Россией и США и Украину разными треками - РИА Новости, 21.11.2025
В Кремле назвали раздражители между Россией и США и Украину разными треками
Россия предпочитала бы считать устранение раздражителей между Москвой и Вашингтоном и украинское урегулирование двумя разными треками, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:29:00+03:00
2025-11-21T14:29:00+03:00
2025-11-21T14:30:00+03:00
в мире
россия
москва
вашингтон (штат)
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_8d5b10f7bc07f75bdd7d963b2c36720b.jpg
https://ria.ru/20251121/peskov-2056592781.html
россия
москва
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_466b6888662c2933d30e04d7c124f79f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, вашингтон (штат), дмитрий песков
В мире, Россия, Москва, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков
В Кремле назвали раздражители между Россией и США и Украину разными треками
Песков: раздражители между РФ и США и урегулирование по Украине — разные треки