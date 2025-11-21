Рейтинг@Mail.ru
Пытавшийся устроить теракт на Кубани рассказал, от кого получал инструкции - РИА Новости, 21.11.2025
11:01 21.11.2025 (обновлено: 11:02 21.11.2025)
Пытавшийся устроить теракт на Кубани рассказал, от кого получал инструкции
Пытавшийся устроить теракт на Кубани рассказал, от кого получал инструкции - РИА Новости, 21.11.2025
Пытавшийся устроить теракт на Кубани рассказал, от кого получал инструкции
Гражданин Украины, задержанный за подготовку теракта на железнодорожных путях в Краснодаре по заданию СБУ, признался, что получал "максимально простые"... РИА Новости, 21.11.2025
Теракт предотвращен в Краснодарском крае
Силовики предотвратили теракт на ж/д путях в Краснодаре, его готовил украинец по заданию СБУ. Эти пути мужчина планировал подорвать, чтобы сорвать график перевозок военной техники в зону СВО, его задержали.
украина, краснодарский край, россия, служба безопасности украины, происшествия
Украина, Краснодарский край, Россия, Служба безопасности Украины, Происшествия
Пытавшийся устроить теракт на Кубани рассказал, от кого получал инструкции

Задержанный за подготовку теракта в Краснодаре получал инструкции от куратора

КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Гражданин Украины, задержанный за подготовку теракта на железнодорожных путях в Краснодаре по заданию СБУ, признался, что получал "максимально простые" инструкции от куратора, следует из видео допроса.
"Мне написал куратор… Мне объяснялось ТЗ… то есть, максимально простые, лаконичные инструкции", - сказал задержанный на допросе.
Как установлено, гражданин Украины, живущий на территории Краснодарского края, посредством запрещенной социальной сети был завербован сотрудником службы безопасности Украины, от которого получил задание на совершение террористического акта путем производства подрыва железнодорожных путей. Он пытался совершить подрыв с помощью самодельного взрывного устройства с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону СВО.
Противоправная деятельность фигуранта выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. У задержанного изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором. В оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство, планировавшееся для использования при подрыве железнодорожного полотна.
В отношении злоумышленника следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта), пунктом "в" части 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение взрывного устройства с использованием сети "Интернет") УК России.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Петербурге освободили подростка, поджегшего авто по указке куратора
14 ноября, 17:34
 
УкраинаКраснодарский крайРоссияСлужба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
