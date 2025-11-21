Пытавшийся устроить теракт на Кубани рассказал, от кого получал инструкции

КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Гражданин Украины, задержанный за подготовку теракта на железнодорожных путях в Краснодаре по заданию СБУ, признался, что получал "максимально простые" инструкции от куратора, следует из видео допроса.

"Мне написал куратор… Мне объяснялось ТЗ… то есть, максимально простые, лаконичные инструкции", - сказал задержанный на допросе.

Как установлено, гражданин Украины , живущий на территории Краснодарского края , посредством запрещенной социальной сети был завербован сотрудником службы безопасности Украины, от которого получил задание на совершение террористического акта путем производства подрыва железнодорожных путей. Он пытался совершить подрыв с помощью самодельного взрывного устройства с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону СВО.

Противоправная деятельность фигуранта выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. У задержанного изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором. В оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство, планировавшееся для использования при подрыве железнодорожного полотна.