https://ria.ru/20251121/krasnodar-2056530441.html
Пытавшийся устроить теракт на Кубани рассказал, от кого получал инструкции
Пытавшийся устроить теракт на Кубани рассказал, от кого получал инструкции - РИА Новости, 21.11.2025
Пытавшийся устроить теракт на Кубани рассказал, от кого получал инструкции
Гражданин Украины, задержанный за подготовку теракта на железнодорожных путях в Краснодаре по заданию СБУ, признался, что получал "максимально простые"... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T11:01:00+03:00
2025-11-21T11:01:00+03:00
2025-11-21T11:02:00+03:00
украина
краснодарский край
россия
служба безопасности украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056527942_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da7bbfbc5d64d1b4dbac147543b38ad3.jpg
https://ria.ru/20251114/sud-2055049960.html
украина
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056527942_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2e0adf1bd280b1b5a87cb58793a65653.jpg
Теракт предотвращен в Краснодарском крае
Силовики предотвратили теракт на ж/д путях в Краснодаре, его готовил украинец по заданию СБУ. Эти пути мужчина планировал подорвать, чтобы сорвать график перевозок военной техники в зону СВО, его задержали.
2025-11-21T11:01
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, краснодарский край, россия, служба безопасности украины, происшествия
Украина, Краснодарский край, Россия, Служба безопасности Украины, Происшествия
Пытавшийся устроить теракт на Кубани рассказал, от кого получал инструкции
Задержанный за подготовку теракта в Краснодаре получал инструкции от куратора
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Гражданин Украины, задержанный за подготовку теракта на железнодорожных путях в Краснодаре по заданию СБУ, признался, что получал "максимально простые" инструкции от куратора, следует из видео допроса.
"Мне написал куратор… Мне объяснялось ТЗ… то есть, максимально простые, лаконичные инструкции", - сказал задержанный на допросе.
Как установлено, гражданин Украины
, живущий на территории Краснодарского края
, посредством запрещенной социальной сети был завербован сотрудником службы безопасности Украины, от которого получил задание на совершение террористического акта путем производства подрыва железнодорожных путей. Он пытался совершить подрыв с помощью самодельного взрывного устройства с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону СВО.
Противоправная деятельность фигуранта выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. У задержанного изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором. В оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство, планировавшееся для использования при подрыве железнодорожного полотна.
В отношении злоумышленника следственным отделом УФСБ России
по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта), пунктом "в" части 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение взрывного устройства с использованием сети "Интернет") УК России.