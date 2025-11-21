Рейтинг@Mail.ru
Политик из Южной Кореи выступил за возобновление поставок в Россию авто - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/koreya-2056480109.html
Политик из Южной Кореи выступил за возобновление поставок в Россию авто
Политик из Южной Кореи выступил за возобновление поставок в Россию авто - РИА Новости, 21.11.2025
Политик из Южной Кореи выступил за возобновление поставок в Россию авто
Россия и Южная Корея остаются стратегическими партнёрами, которым необходимо совместно развивать и осваивать Северный морской путь, также сохраняется большое... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T03:53:00+03:00
2025-11-21T03:53:00+03:00
в мире
россия
южная корея
инчхон
юн сок ель
hyundai creta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/77/1515847743_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_980c736ad74c1495d86ab91470cbe5d8.jpg
https://ria.ru/20250520/rossija-2017981361.html
https://ria.ru/20251027/aviasoobschenie-2050795066.html
https://ria.ru/20250930/otnosheniya-2045341589.html
россия
южная корея
инчхон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/77/1515847743_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b919820fd7a39ce2a9c2c19293c982ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, южная корея, инчхон, юн сок ель, hyundai creta
В мире, Россия, Южная Корея, Инчхон, Юн Сок Ель, Hyundai Creta
Политик из Южной Кореи выступил за возобновление поставок в Россию авто

Глава партии "Сосна": Россия и Южная Корея остаются стратегическими партнерами

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Южная Корея остаются стратегическими партнёрами, которым необходимо совместно развивать и осваивать Северный морской путь, также сохраняется большое желание снова увидеть южнокорейский автопром на российских дорогах, заявил бывший мэр города Инчхон и председатель партии "Сосна" Сон Ён Гиль.
"В условиях глобальной нестабильности стратегическое значение корейско-российских отношений стало ещё важнее... Мы наблюдаем изменения в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии. Россия пересматривает свою роль и активизирует связи с Востоком, в результате чего значение сотрудничества с Южной Кореей возрастает", - заявил Сон Ён Гиль на мероприятии, посвященном празднованию 35-летия дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Россия увеличила ввоз южнокорейских автомобилей до максимума за два года
20 мая, 07:36
По словам политика, корейско-российские отношения всегда развивались как стратегическое партнёрство, приносящее взаимную выгоду обеим сторонам, но с начала украинского конфликта стали стремительно охлаждаться, особенно за счет нахождения у власти администрации президента от консерваторов - Юн Сок Ёля, который позже был отстранен в ходе импичмента из-за попытки ввести военное положение в стране.
В то же время даже в условиях ограничений и несмотря на прекращение прямого авиасообщения взаимные контакты, людские обмены продолжались.
Хотя объём торговли заметно сократился, в 2024 году торговый оборот между двумя странами всё же достиг 11,4 миллиарда долларов. В России по-прежнему сильна популярность южнокорейских дорам, еды, музыки К-поп и других южнокорейских товаров, таких как машины.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов
27 октября, 01:33
"Очень хочется, чтобы автомобили Hyundai, когда-то ездившие по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга, вновь начали выпускаться и продаваться... Нормализация корейско-российских отношений необходима как можно скорее", - заявил политик, выразив надежду на скорое проведение мирных переговоров по украинскому вопросу и сохранение нейтральности Украины.
Он добавил, что в 2024 году количество россиян, посетивших Южную Корею, составило 240 тысяч, а число корейцев, посетивших РФ - более 30 тысяч. Соглашение о 90-дневном безвизовом режиме между двумя государствами по-прежнему действует. Остаются и другие потенциальные ниши для сотрудничества.
"Мы остаёмся стратегическими партнёрами, которым необходимо совместно развивать и осваивать Северный морской путь", - заявил Сон Ён Гиль.
Он также напомнил, что общие инфраструктурные проекты России с Корейским полуостровом, например, соединение Транссиба и Корейской железной дороги, в случае реализации могли бы стать уникальным мостом к "экономическому и мирному прогрессу региона".
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Отношения с Москвой необходимы для выживания Сеула, заявил экс-депутат
30 сентября, 12:52
 
В миреРоссияЮжная КореяИнчхонЮн Сок ЕльHyundai Creta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала