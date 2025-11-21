Политик из Южной Кореи выступил за возобновление поставок в Россию авто

СЕУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Южная Корея остаются стратегическими партнёрами, которым необходимо совместно развивать и осваивать Северный морской путь, также сохраняется большое желание снова увидеть южнокорейский автопром на российских дорогах, заявил бывший мэр города Инчхон и председатель партии "Сосна" Сон Ён Гиль.

"В условиях глобальной нестабильности стратегическое значение корейско-российских отношений стало ещё важнее... Мы наблюдаем изменения в Европе , на Ближнем Востоке и в Восточной Азии. Россия пересматривает свою роль и активизирует связи с Востоком , в результате чего значение сотрудничества с Южной Кореей возрастает", - заявил Сон Ён Гиль на мероприятии, посвященном празднованию 35-летия дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей.

По словам политика, корейско-российские отношения всегда развивались как стратегическое партнёрство, приносящее взаимную выгоду обеим сторонам, но с начала украинского конфликта стали стремительно охлаждаться, особенно за счет нахождения у власти администрации президента от консерваторов - Юн Сок Ёля , который позже был отстранен в ходе импичмента из-за попытки ввести военное положение в стране.

В то же время даже в условиях ограничений и несмотря на прекращение прямого авиасообщения взаимные контакты, людские обмены продолжались.

Хотя объём торговли заметно сократился, в 2024 году торговый оборот между двумя странами всё же достиг 11,4 миллиарда долларов. В России по-прежнему сильна популярность южнокорейских дорам, еды, музыки К-поп и других южнокорейских товаров, таких как машины.

"Очень хочется, чтобы автомо били Hy undai, когда-то ездившие по дорогам Москвы Санкт-Петербурга , вновь начали выпускаться и продаваться... Нормализация корейско-российских отношений необходима как можно скорее", - заявил политик, выразив надежду на скорое проведение мирных переговоров по украинскому вопросу и сохранение нейтральности Украины

Он добавил, что в 2024 году количество россиян, посетивших Южную Корею, составило 240 тысяч, а число корейцев, посетивших РФ - более 30 тысяч. Соглашение о 90-дневном безвизовом режиме между двумя государствами по-прежнему действует. Остаются и другие потенциальные ниши для сотрудничества.

"Мы остаёмся стратегическими партнёрами, которым необходимо совместно развивать и осваивать Северный морской путь", - заявил Сон Ён Гиль.