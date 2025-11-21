"Шанхайские драконы" расторгли контракт с нападающим Маккеггом

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" объявил в своем Telegram-канале о расторжении контракта с канадским нападающим Грегом Маккеггом.
Маккегг присоединился к "Шанхайским драконам" в октябре. Всего за клуб канадец провел 8 матчей, в которых набрал 3 (1 гол + 2 передачи) очка.
"Шанхайские драконы" и нападающий Грег Маккегг расторгли контракт по соглашению сторон. Клуб благодарит хоккеиста за работу и желает удачи в дальнейшей карьере", - отмечается в заявлении.
Маккеггу 33 года, он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Торонто Мэйпл Лифс" в 2010 году под общим 62-м номером. Впоследствии форвард выступал за "Флориду Пантерз", "Тампу-Бэй Лайтнинг", "Питтсбург Пингвинз", "Каролину Харрикейнз", "Бостон Брюинз" и "Нью-Йорк Рейнджерс".
На его счету 233 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 39 набранных очков (21 шайба + 18 голевых передач). В прошлом сезоне Маккегг подписал контракт с чешской "Младой" из Болеслава, однако из-за травмы колена, потребовавшей операцию, не провел ни одного матча.
