"Шанхайские драконы" расторгли контракт с нападающим Маккеггом
Хоккей
Хоккей
 
12:48 21.11.2025
"Шанхайские драконы" расторгли контракт с нападающим Маккеггом
"Шанхайские драконы" расторгли контракт с нападающим Маккеггом
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" объявил в своем Telegram-канале о расторжении контракта с канадским нападающим Грегом Маккеггом. РИА Новости Спорт, 21.11.2025
хоккей
грег маккегг
торонто мэйпл лифс
флорида пантерз
питтсбург пингвинз
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
грег маккегг, торонто мэйпл лифс, флорида пантерз, питтсбург пингвинз, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Грег Маккегг, Торонто Мэйпл Лифс, Флорида Пантерз, Питтсбург Пингвинз, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Шанхайские драконы" расторгли контракт с нападающим Маккеггом

"Шанхайские драконы" расторгли контракт с перешедшим в октябре Маккеггом

Хоккей. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" объявил в своем Telegram-канале о расторжении контракта с канадским нападающим Грегом Маккеггом.
Маккегг присоединился к "Шанхайским драконам" в октябре. Всего за клуб канадец провел 8 матчей, в которых набрал 3 (1 гол + 2 передачи) очка.
"Шанхайские драконы" и нападающий Грег Маккегг расторгли контракт по соглашению сторон. Клуб благодарит хоккеиста за работу и желает удачи в дальнейшей карьере", - отмечается в заявлении.
Маккеггу 33 года, он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Торонто Мэйпл Лифс" в 2010 году под общим 62-м номером. Впоследствии форвард выступал за "Флориду Пантерз", "Тампу-Бэй Лайтнинг", "Питтсбург Пингвинз", "Каролину Харрикейнз", "Бостон Брюинз" и "Нью-Йорк Рейнджерс".
На его счету 233 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 39 набранных очков (21 шайба + 18 голевых передач). В прошлом сезоне Маккегг подписал контракт с чешской "Младой" из Болеслава, однако из-за травмы колена, потребовавшей операцию, не провел ни одного матча.
Хоккей Грег Маккегг Торонто Мэйпл Лифс Флорида Пантерз Питтсбург Пингвинз Каролина Харрикейнз Национальная хоккейная лига (НХЛ) КХЛ 2025-2026
 
