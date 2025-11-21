Итоги конкурса по ИИ для детей и молодежи подвели на форуме AI Journey

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Победители международного конкурса по искусственному интеллекту для детей и молодежи AI Challenge получили в пятницу призы на конференции Сбербанка "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) в Москве, сообщает банк.

Организатором конкурса выступил Сбер, соорганизатором — Альянс в сфере искусственного интеллекта. В этом сезоне были расширены возрастные границы интеллектуального состязания: к школьникам присоединились студенты колледжей и вузов в возрасте до 25 лет.Участники соревновались в трех категориях — исходя из уровня их подготовки, навыков программирования, знания Python, классического и глубокого машинного обучения. За все этапы конкурса участники загрузили в общей сложности 30 тысяч решений.

Победителями стали 12 команд в категориях "Школьники" и "Студенты" и 18 участников индивидуальных треков "Начинающие", "Школьники" и "Студенты".

Всего в этом году в конкурсе приняли участие тысячи школьников и студентов из 75 стран мира, включая Алжир, Бангладеш, Белоруссию, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Непал, Россию, Узбекистан и Эфиопию. В России больше всего заявок поступило от участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Уфы.

Как отметил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, AI Challenge объединяет не просто талантливых ребят, а тех, кто обладает знаниями, навыками, упорством, амбициями и большим желанием развиваться в сфере современных цифровых технологий.