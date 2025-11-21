Рейтинг@Mail.ru
Итоги конкурса по ИИ для детей и молодежи подвели на форуме AI Journey - РИА Новости, 21.11.2025
20:58 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/konkurs-2056696663.html
Итоги конкурса по ИИ для детей и молодежи подвели на форуме AI Journey
2025-11-21T20:58:00+03:00
2025-11-21T20:58:00+03:00
Итоги конкурса по ИИ для детей и молодежи подвели на форуме AI Journey

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Победители международного конкурса по искусственному интеллекту для детей и молодежи AI Challenge получили в пятницу призы на конференции Сбербанка "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) в Москве, сообщает банк.
Организатором конкурса выступил Сбер, соорганизатором — Альянс в сфере искусственного интеллекта. В этом сезоне были расширены возрастные границы интеллектуального состязания: к школьникам присоединились студенты колледжей и вузов в возрасте до 25 лет.Участники соревновались в трех категориях — исходя из уровня их подготовки, навыков программирования, знания Python, классического и глубокого машинного обучения. За все этапы конкурса участники загрузили в общей сложности 30 тысяч решений.
Победителями стали 12 команд в категориях "Школьники" и "Студенты" и 18 участников индивидуальных треков "Начинающие", "Школьники" и "Студенты".
Всего в этом году в конкурсе приняли участие тысячи школьников и студентов из 75 стран мира, включая Алжир, Бангладеш, Белоруссию, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Непал, Россию, Узбекистан и Эфиопию. В России больше всего заявок поступило от участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Уфы.
Как отметил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, AI Challenge объединяет не просто талантливых ребят, а тех, кто обладает знаниями, навыками, упорством, амбициями и большим желанием развиваться в сфере современных цифровых технологий.
"С каждым годом участники предлагают все более зрелые и амбициозные решения: растет не только их уровень, но и масштаб задач, с которыми они успешно справляются. Расширение формата — за счет вовлечения не только школьников, но и студентов — позволяет выстраивать непрерывную траекторию развития талантов в различных областях. Участники решают реальные кейсы, осваивают передовые цифровые инструменты и получают навыки, востребованные сегодня практически в каждой сфере и отрасли, в технологических и инновационных компаниях. Уверен, что многие из сегодняшних конкурсантов и победителей станут разработчиками прорывных технологий, основателями крупных компаний или экспертами в ключевых областях", - приводятся в сообщении слова Ведяхина.
 
