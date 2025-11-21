Рейтинг@Mail.ru
Определена победительница конкурса "Мисс Вселенная"
07:47 21.11.2025 (обновлено: 15:48 21.11.2025)
Определена победительница конкурса "Мисс Вселенная"
Определена победительница конкурса "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 21.11.2025
Определена победительница конкурса "Мисс Вселенная"
Победительницей финала 74-го конкурса красоты "Мисс Вселенная", прошедшего в пятницу в Бангкоке, стала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес, второе место...
в мире
Определена победительница конкурса "Мисс Вселенная"

Конкурс "Мисс Вселенная" выиграла участница из Мексики Бош Фернандес

© AP Photo / Sakchai LalitПобедительница финала 74-го конкурса красоты "Мисс Вселенная", участница из Мексики Фатима Бош Фернандес
БАНГКОК, 21 ноя — РИА Новости. Победительницей финала 74-го конкурса красоты "Мисс Вселенная", прошедшего в пятницу в Бангкоке, стала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес, второе место заняла представительница Таиланда Вина Павина Сингх, объявил ведущий прямой официальной трансляции конкурса.
"Корону 74-го конкурса "Мисс Вселенная" получает участница из Мексики! Вторым призером и "вице-мисс Вселенная" стала представительница Таиланда!" — провозгласил ведущий.
На третьем месте оказалась участница из Венесуэлы Стефани Адриана Абасали Нассер.
Россиянка Анастасия Венза также участвовала в конкурсе в числе 30 финалисток.
Финал шоу "Мисс Вселенная" проходил в Центре выставок и конгрессов IMPACT в Бангкоке с 08:00 до 11:00 пятницу по времени таиландской столицы и в четверг вечером по времени Нью-Йорка, где зарегистрирована организация "Мисс Вселенная".
