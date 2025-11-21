Определена победительница конкурса "Мисс Вселенная"

БАНГКОК, 21 ноя — РИА Новости. Победительницей финала 74-го конкурса красоты "Мисс Вселенная", прошедшего в пятницу в Бангкоке, стала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес, второе место заняла представительница Таиланда Вина Павина Сингх, объявил ведущий прямой официальной трансляции конкурса.
На третьем месте оказалась участница из Венесуэлы Стефани Адриана Абасали Нассер.
Россиянка Анастасия Венза также участвовала в конкурсе в числе 30 финалисток.
