Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости стало информационным партнером V Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 21.11.2025 (обновлено: 12:32 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/kongress-2056553411.html
РИА Новости стало информационным партнером V Конгресса молодых ученых
РИА Новости стало информационным партнером V Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 21.11.2025
РИА Новости стало информационным партнером V Конгресса молодых ученых
РИА Новости стало информационным партнером и официальным фотохост-агентством юбилейного V Конгресса молодых ученых, который пройдет на федеральной территории... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T12:30:00+03:00
2025-11-21T12:32:00+03:00
россия
владимир путин
новости агентства
москва
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895828495_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_d7d692aba9f838af74d737ebcc5a00bb.jpg
https://ri.ria.ru/20250918/innovatsii-2042541746.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895828495_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_1385a6aa1291dd3bd6dbb6f769fd0f89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, новости агентства, москва, наука
Россия, Владимир Путин, Новости агентства, Москва, Наука
РИА Новости стало информационным партнером V Конгресса молодых ученых

РИА Новости стало инфопартнером и фотохостом V Конгресса молодых ученых

© РИА НовостиЛоготип РИА Новости
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости
Логотип РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 21 ноя - РИА Новости. РИА Новости стало информационным партнером и официальным фотохост-агентством юбилейного V Конгресса молодых ученых, который пройдет на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября, сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.
«
"РИА Новости стало информационным партнером и официальным фотохост-агентством юбилейного V Конгресса молодых ученых", - говорится в сообщении.
Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступит международное информационное агентство и радио Sputnik.
Корреспонденты агентств будут передавать оперативную информацию с круглых столов, сессий и других площадок Конгресса, брать эксклюзивные интервью. Репортажи фотокорреспондентов бесплатны для участников Конгресса и представителей СМИ. Фотобанк доступен в высоком разрешении на русском и английском языках по адресу.
Юбилейный V Конгресс молодых ученых пройдет на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным. Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых. В 2025 году Конгресс соберет более 7000 участников из более чем 80 стран. В программе – более 230 деловых, культурных и спортивных событий.
Круглый стол на тему: Российские инновации: как университеты и бизнес формируют условия для технологического лидерства - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Настоящий хайтек. Сколько российские вузы зарабатывают на инновациях
18 сентября, 08:30
 
РоссияВладимир ПутинНовости агентстваМоскваНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала