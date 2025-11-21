РИА Новости стало информационным партнером V Конгресса молодых ученых

СИРИУС, 21 ноя - РИА Новости. РИА Новости стало информационным партнером и официальным фотохост-агентством юбилейного V Конгресса молодых ученых, который пройдет на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября, сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.
"РИА Новости стало информационным партнером и официальным фотохост-агентством юбилейного V Конгресса молодых ученых", - говорится в сообщении.
Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступит международное информационное агентство и радио Sputnik.
Корреспонденты агентств будут передавать оперативную информацию с круглых столов, сессий и других площадок Конгресса, брать эксклюзивные интервью. Репортажи фотокорреспондентов бесплатны для участников Конгресса и представителей СМИ. Фотобанк доступен в высоком разрешении на русском и английском языках по адресу.
Юбилейный V Конгресс молодых ученых пройдет на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным. Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых. В 2025 году Конгресс соберет более 7000 участников из более чем 80 стран. В программе – более 230 деловых, культурных и спортивных событий.
