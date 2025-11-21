РИА Новости стало информационным партнером V Конгресса молодых ученых

СИРИУС, 21 ноя - РИА Новости. РИА Новости стало информационным партнером и официальным фотохост-агентством юбилейного V Конгресса молодых ученых, который пройдет на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября, сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.