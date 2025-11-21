Рейтинг@Mail.ru
03:59 21.11.2025
Конгресс США отменил ограничения на импорт и экспорт СПГ
Конгресс США отменил ограничения на импорт и экспорт СПГ
сша, в мире
США, В мире

Конгресс США отменил ограничения на импорт и экспорт СПГ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект, который отменяет все действующие ограничения на импорт и экспорт сжиженного природного газа, следует из трансляции C-SPAN.
В поддержку законопроекта "О раскрытии внутреннего потенциала нашего СПГ" проголосовали 217 конгрессменов, против выступили 188 членов палаты представителей. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в сенат.
Законопроект отменяет все ограничения на импорт и экспорт природного газа и дает Федеральной энергетической комиссии США (FERC) исключительные полномочия одобрять или отклонять любые заявки на размещение, строительство, расширение или эксплуатацию объектов по экспорту природного газа из США в иностранные государства или по импорту природного газа из других стран.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В США заявили о наращивании экспорта СПГ на 25 процентов
10 ноября, 22:53
 
Заголовок открываемого материала