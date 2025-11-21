https://ria.ru/20251121/kongress-2056480836.html
Конгресс США отменил ограничения на импорт и экспорт СПГ
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости.
Палата представителей США приняла законопроект, который отменяет все действующие ограничения на импорт и экспорт сжиженного природного газа, следует из трансляции C-SPAN
.
В поддержку законопроекта "О раскрытии внутреннего потенциала нашего СПГ" проголосовали 217 конгрессменов, против выступили 188 членов палаты представителей. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в сенат.
Законопроект отменяет все ограничения на импорт и экспорт природного газа и дает Федеральной энергетической комиссии США (FERC) исключительные полномочия одобрять или отклонять любые заявки на размещение, строительство, расширение или эксплуатацию объектов по экспорту природного газа из США
в иностранные государства или по импорту природного газа из других стран.