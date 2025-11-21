Рейтинг@Mail.ru
Княжевская: в Москве оформили документы для строительства пяти домов - РИА Новости, 21.11.2025
10:00 21.11.2025
Княжевская: в Москве оформили документы для строительства пяти домов
В Москве оформили документы для строительства пяти домов по реновации на севере Москвы, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 21.11.2025
юлиана княжевская, москва, москомархитектура
Юлиана Княжевская, Москва, Москомархитектура
Княжевская: в Москве оформили документы для строительства пяти домов

Княжевская: в Москве оформили документы для пяти домов по реновации

© Фото предоставлено МоскомархитектуройПредседатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото предоставлено Москомархитектурой
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Москве оформили документы для строительства пяти домов по реновации на севере Москвы, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Стартовые площадки появятся по адресам: улица Константина Симонова, владение 5, корпус 1; улица Академика Комарова, владение 9А; улица Ивановская, владение 14, корпус 2; Дмитровское шоссе, владение 61, корпус 1; Ангарская улица, владение 2. Общая площадь участков составляет более четырех гектаров", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
В сообщении уточняется, что на участках возведут около 123 тысяч "квадратов" жилья. На первых этажах домов планируют разместить нежилые помещения.
