Ким Чен Ын принял участие в церемонии ввода в строй новой ГЭС

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии ввода в строй новой Хвэянской гидроэлектростанции "Армия и народ" в провинции Канвон, ознакомился с ее объектами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, Хвэянская ГЭС стала шестой и последней электростанцией, возведенной в рамках строительства шести гидроэлектростанций, которое власти провинции объявили главной задачей местного развития в текущей пятилетке.

Церемония открытия состоялась 20 ноября. На мероприятии присутствовали руководящие кадры партии и правительства, члены президиума политбюро ЦК ТПК, ответственные секретари провинциальных парткомов, председатели народных комитетов, военные и гражданские строители, сотрудники электростанции, а также жители провинции Канвон и уезда Хвэян. Был исполнен государственный гимн КНДР. ЦТАК отмечает, что прибывшего Ким Чен Ына участники приветствовали "бурными возгласами "Ура!".

Выступая на церемонии, северокорейский лидер подчеркнул значение завершенного проекта.

"То, что Хвэянская ГЭС "Армия и народ" введена в строй в такое время, когда вся страна бурлит для успешного завершения 2025 года, который обязательно должен быть вписан в историю как год победы, является весьма отрадным событием", - заявил Ким Чен Ын.

Как следует из фотографий ЦТАК, на дамбе ГЭС сделана надпись "Великое единство народа".

Он также от имени ЦК партии выразил благодарность строителям, жителям провинции Канвон и солдатам Корейской Народной Армии за то, что они "создали прочную энергетическую базу" для самостоятельной жизни грядущих поколений, назвав результаты строительства "подарком" в честь IX съезда партии.