"Барыс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Астанинский "Барыс" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. В составе "Барыса" шайбы забросили Джейк Масси (16-я минута) и Алихан Асетов (33). У гостей отличился Артур Фаизов (13).
21 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
15:09 • Джейк Масси
(Мэйсон Морелли, Тамирлан Гайтамиров)
32:35 • Алихан Асетов
(Ансар Шайхмедденов, Кирилл Панюков)
12:14 • Artur Faizov
Нападающий "Салавата Юлаева" Егор Сучков сыграл 200-й матч в КХЛ.
"Барыс" одержал победу в третьем матче регулярного чемпионата подряд. Астанинская команда, набрав 27 очков, поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где проигравший в последних трех встречах "Салават Юлаев" с 23 баллами располагается на предпоследней, десятой строчке.
В следующем матче "Барыс" 23 ноября примет омский "Авангард", в этот же день "Салават Юлаев" сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком".