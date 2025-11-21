Рейтинг@Mail.ru
"Барыс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
19:35 21.11.2025
"Барыс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
"Барыс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
Астанинский "Барыс" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 21.11.2025
хоккей
спорт
астана
барыс
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
астана
спорт, астана, барыс, салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Астана, Барыс, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Барыс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

"Барыс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ, одержав третью победу подряд

© Фото : Пресс-служба К "Барыс"Хоккеисты клуба "Барыс"
Хоккеисты клуба Барыс - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Пресс-служба К "Барыс"
Хоккеисты клуба "Барыс". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Астанинский "Барыс" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. В составе "Барыса" шайбы забросили Джейк Масси (16-я минута) и Алихан Асетов (33). У гостей отличился Артур Фаизов (13).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
21 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Барыс
2 : 1
Салават Юлаев
15:09 • Джейк Масси
(Мэйсон Морелли, Тамирлан Гайтамиров)
32:35 • Алихан Асетов
(Ансар Шайхмедденов, Кирилл Панюков)
12:14 • Artur Faizov
(Петр Хохряков, Артем Пименов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Салавата Юлаева" Егор Сучков сыграл 200-й матч в КХЛ.
"Барыс" одержал победу в третьем матче регулярного чемпионата подряд. Астанинская команда, набрав 27 очков, поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где проигравший в последних трех встречах "Салават Юлаев" с 23 баллами располагается на предпоследней, десятой строчке.
В следующем матче "Барыс" 23 ноября примет омский "Авангард", в этот же день "Салават Юлаев" сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком".
"Сибирь" прервала свою антирекордную серию поражений в КХЛ, одолев "Динамо"
Хоккей
 
Матч-центр
 
