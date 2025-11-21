Экс-депутат Рады раскрыл мотивы Трампа в урегулировании конфликта

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посредством урегулирования конфликта на Украине стремится продемонстрировать свое лидерство, при этом условия мира его не волнуют, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По данным СМИ, предлагаемый США план предусматривает территориальные уступки со стороны Украины, а также сокращение численности ВСУ. Как пишет газета Financial Times, США ожидают, что Зеленский подпишет предлагаемый ими план до 27 ноября. Издание Wall Street Journal, в свою очередь, отмечало, что европейские лидеры, недовольные планом США, готовят собственное контрпредложение.

"Абсолютно логично то, что делают американцы, исходя из интересов самого Дональда Трампа. Ему нужно продемонстрировать свое лидерство и свою способность завершать даже такие сложные конфликты, как украинский. Он заинтересован абсолютно на любых условиях (завершить конфликт – ред.). Его не интересует, какая сторона потеряет или приобретет территории. Главная его задача - это прекращение огня и завершение этого конфликта", - сказал Килинкаров, комментируя план США по урегулированию конфликта на Украине.

По его словам, своим мирным планом США хотят показать, что попытки Трампа разрешить украинский конфликт дипломатическим путем продолжаются. При этом Килинкаров считает, что план США требует корректировки и пока не является полноценным.

"Считаю, что это не тот документ, который положит конец (украинскому кризису - ред.). Это скорее промежуточный вариант, который требует серьезной доработки", - заключил экс-депутат.

Американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил в среду, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор никаких новаций по теме не было.