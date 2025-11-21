Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады раскрыл мотивы Трампа в урегулировании конфликта - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/kilinkarov-2056562568.html
Экс-депутат Рады раскрыл мотивы Трампа в урегулировании конфликта
Экс-депутат Рады раскрыл мотивы Трампа в урегулировании конфликта - РИА Новости, 21.11.2025
Экс-депутат Рады раскрыл мотивы Трампа в урегулировании конфликта
Президент США Дональд Трамп посредством урегулирования конфликта на Украине стремится продемонстрировать свое лидерство, при этом условия мира его не волнуют,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:06:00+03:00
2025-11-21T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
сша
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
https://ria.ru/20251121/koshkovich-2056500094.html
https://ria.ru/20251121/finljandija-2056536783.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, США, Украина, Россия
Экс-депутат Рады раскрыл мотивы Трампа в урегулировании конфликта

Килинкаров: Трампу важны не условия мира на Украине, а демонстрация лидерства

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посредством урегулирования конфликта на Украине стремится продемонстрировать свое лидерство, при этом условия мира его не волнуют, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По данным СМИ, предлагаемый США план предусматривает территориальные уступки со стороны Украины, а также сокращение численности ВСУ. Как пишет газета Financial Times, США ожидают, что Зеленский подпишет предлагаемый ими план до 27 ноября. Издание Wall Street Journal, в свою очередь, отмечало, что европейские лидеры, недовольные планом США, готовят собственное контрпредложение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США
Вчера, 08:33
"Абсолютно логично то, что делают американцы, исходя из интересов самого Дональда Трампа. Ему нужно продемонстрировать свое лидерство и свою способность завершать даже такие сложные конфликты, как украинский. Он заинтересован абсолютно на любых условиях (завершить конфликт – ред.). Его не интересует, какая сторона потеряет или приобретет территории. Главная его задача - это прекращение огня и завершение этого конфликта", - сказал Килинкаров, комментируя план США по урегулированию конфликта на Украине.
По его словам, своим мирным планом США хотят показать, что попытки Трампа разрешить украинский конфликт дипломатическим путем продолжаются. При этом Килинкаров считает, что план США требует корректировки и пока не является полноценным.
"Считаю, что это не тот документ, который положит конец (украинскому кризису - ред.). Это скорее промежуточный вариант, который требует серьезной доработки", - заключил экс-депутат.
Американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил в среду, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор никаких новаций по теме не было.
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение численности ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Финляндия обсуждает мирный план США по Украине с союзниками и Киевом
Вчера, 11:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампСШАУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала