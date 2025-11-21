МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что Киев не заставляют подписывать до 27 ноября предлагаемый США план по урегулированию.