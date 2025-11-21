В Раде заявили, что Киев не вынуждают подписывать мирный план США

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что Киев не заставляют подписывать до 27 ноября предлагаемый США план по урегулированию.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники ранее сообщало, что США усилили давление на Киев, чтобы он согласился на план по урегулированию конфликта, Вашингтон угрожает прекратить предоставление Украине оружия и разведданных. По информации собеседников агентства, Вашингтон хочет, чтобы украинская сторона подписала проект уже к следующему четвергу.
"Нас не заставляют подписывать мирный план до 27 ноября, но заставляют понятийно договориться до 27 ноября. Подписать мирный план мы точно не успеем до 27 ноября. Но что требует администрация (президента США Дональда – ред.) Трампа, чтобы общие положения были согласованы, и мы были готовы подписывать договор", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По его словам, США якобы планируют завершение конфликта на Украине до 20 января 2026 года, – годовщина инаугурации американского президента Дональда Трампа. "Двадцатого января 2026 года должна остановиться война. Это годовщина инаугурации Трампа. Поэтому администрация Трампа давит на нас и на РФ, чтобы мы подписали мирный договор, и чтобы война была остановлена в первый год президентства Трампа. Это улучшит его электоральные возможности внутри США", - добавил депутат.
Ранее британская газета Financial Times также утверждала, что США ожидают от Владимира Зеленского подписания предлагаемого ими плана до 27 ноября.
В Белом доме заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов