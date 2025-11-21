Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что Киев не вынуждают подписывать мирный план США
17:54 21.11.2025 (обновлено: 17:55 21.11.2025)
В Раде заявили, что Киев не вынуждают подписывать мирный план США
В Раде заявили, что Киев не вынуждают подписывать мирный план США
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что Киев не заставляют подписывать до 27... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:54:00+03:00
2025-11-21T17:55:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
алексей гончаренко
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что Киев не вынуждают подписывать мирный план США

Депутат Рады Гончаренко: Киев не вынуждают подписывать мирный план до 27 ноября

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что Киев не заставляют подписывать до 27 ноября предлагаемый США план по урегулированию.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники ранее сообщало, что США усилили давление на Киев, чтобы он согласился на план по урегулированию конфликта, Вашингтон угрожает прекратить предоставление Украине оружия и разведданных. По информации собеседников агентства, Вашингтон хочет, чтобы украинская сторона подписала проект уже к следующему четвергу.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
США посылают Киеву сигналы о прекращении военной поддержки, пишет WP
Вчера, 16:51
"Нас не заставляют подписывать мирный план до 27 ноября, но заставляют понятийно договориться до 27 ноября. Подписать мирный план мы точно не успеем до 27 ноября. Но что требует администрация (президента США Дональда – ред.) Трампа, чтобы общие положения были согласованы, и мы были готовы подписывать договор", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По его словам, США якобы планируют завершение конфликта на Украине до 20 января 2026 года, – годовщина инаугурации американского президента Дональда Трампа. "Двадцатого января 2026 года должна остановиться война. Это годовщина инаугурации Трампа. Поэтому администрация Трампа давит на нас и на РФ, чтобы мы подписали мирный договор, и чтобы война была остановлена в первый год президентства Трампа. Это улучшит его электоральные возможности внутри США", - добавил депутат.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Мирный план США вызвал ярость в Киеве, пишут СМИ
Вчера, 14:57
Ранее британская газета Financial Times также утверждала, что США ожидают от Владимира Зеленского подписания предлагаемого ими плана до 27 ноября.
В Белом доме заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
CNN: США хотят от посредников по Газе участия в урегулировании на Украине
Вчера, 17:16
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
