Рейтинг@Mail.ru
Небензя объяснил, зачем Киев призывает к прекращению огня - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:56 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/kiev-2056465961.html
Небензя объяснил, зачем Киев призывает к прекращению огня
Небензя объяснил, зачем Киев призывает к прекращению огня - РИА Новости, 21.11.2025
Небензя объяснил, зачем Киев призывает к прекращению огня
Киев призывает к прекращению огня для того, чтобы дать "передышку" терпящим поражение ВСУ, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T00:56:00+03:00
2025-11-21T00:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
василий небензя
вооруженные силы украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg
https://ria.ru/20251121/nebenzja-2056465259.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1971dca5952b6d19a49d4cfb5a48f05c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, василий небензя, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН
Небензя объяснил, зачем Киев призывает к прекращению огня

Небензя: Киев призывает к прекращению огня, чтобы дать передышку ВСУ

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 21 ноя - РИА Новости. Киев призывает к прекращению огня для того, чтобы дать "передышку" терпящим поражение ВСУ, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"При этом со стороны Киева мы слышим отчаянные призывы о прекращении огня. Это же мы слышим и от европейских подельников (Владимира) Зеленского. Цена этим призывам нам очевидна. Так называемое "немедленное" и "скорейшее" прекращение огня необходимо им лишь для того, чтобы терпящие поражение за поражением ВСУ получили долгожданную передышку", - сообщил он на заседании Совбеза ООН по Украине.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Небензя оценил потери ВСУ с начала спецоперации
00:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала