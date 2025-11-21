https://ria.ru/20251121/kiev-2056465961.html
Небензя объяснил, зачем Киев призывает к прекращению огня
Небензя объяснил, зачем Киев призывает к прекращению огня - РИА Новости, 21.11.2025
Небензя объяснил, зачем Киев призывает к прекращению огня
Киев призывает к прекращению огня для того, чтобы дать "передышку" терпящим поражение ВСУ, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T00:56:00+03:00
2025-11-21T00:56:00+03:00
2025-11-21T00:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
василий небензя
вооруженные силы украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg
https://ria.ru/20251121/nebenzja-2056465259.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1971dca5952b6d19a49d4cfb5a48f05c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, украина, василий небензя, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН
Небензя объяснил, зачем Киев призывает к прекращению огня
Небензя: Киев призывает к прекращению огня, чтобы дать передышку ВСУ