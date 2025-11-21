Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, почему длинные пароли не гарантируют безопасность - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:45 21.11.2025 (обновлено: 12:42 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/kiberbezopasnost-2056485334.html
Эксперт рассказала, почему длинные пароли не гарантируют безопасность
Эксперт рассказала, почему длинные пароли не гарантируют безопасность - РИА Новости, 21.11.2025
Эксперт рассказала, почему длинные пароли не гарантируют безопасность
Частая смена пароля приводит к его упрощению, длинные пароли также не являются гарантией безопасности, так как в основном строятся по предсказуемым шаблонам,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T04:45:00+03:00
2025-11-21T12:42:00+03:00
лаборатория касперского
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:378:4076:2671_1920x0_80_0_0_06fc7bc2122be395b1cf7c5dca8fbdcc.jpg
https://ria.ru/20250820/khakery-2036429775.html
https://ria.ru/20250515/televizory-2017022054.html
https://ria.ru/20250716/hakery-2029358523.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_230:0:3846:2712_1920x0_80_0_0_4af7e48146ea8d33420c18ee4163e8ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лаборатория касперского, безопасность
Лаборатория Касперского, Безопасность
Эксперт рассказала, почему длинные пароли не гарантируют безопасность

Кокова: длинные пароли и их частая смена не гарантируют безопасность

© Pixabay / StockSnapРабота в интернете
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Pixabay / StockSnap
Работа в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Частая смена пароля приводит к его упрощению, длинные пароли также не являются гарантией безопасности, так как в основном строятся по предсказуемым шаблонам, поделилась с РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.
"Раньше считалось, что пароли нужно менять чуть ли не каждые пару месяцев. И это кажется логичным — чаще меняешь, меньше шансов, что подберут и взломают. Но практика показывает обратное: чем чаще меняешь пароль, тем проще он становится, и Password123 превращается в Password1234", — рассказала Кокова.
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Эксперт рассказал, зачем хакеры крадут пароли простых пользователей
20 августа, 06:52
"Но длинный пароль — еще не гарантия стойкости. В одном из недавних тестов безопасности специалисты нашей компании выяснили, что большинство сотрудников уже используют комбинации длиной 12 символов и больше. Однако анализ показал, что многие из них строятся по предсказуемым шаблонам", — добавила она.
По словам эксперта, часто пользователи просто обновляют и освежают старый пароль, меняя в нем "метку" внутри, например, год, месяц, сезон, или добавляют новый символ. Несмотря на увеличение длины, структура остается прежней, что приводит к легкому взлому. "Например, Leto2025! превратится в Letooooo2025!", — поясняет Кокова.
Также ошибкой является использование одного и того же пароля или его похожих вариаций в разных сервисах. "Например, один пароль используют для разных учетных записей — стандартной, административной. Если одна из них будет скомпрометирована, у злоумышленника будет открыт путь ко всем остальным данным", — указывает эксперт.
Стриминговый сервис - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Эксперт предостерег от использования пиратских приложений для телевизоров
15 мая, 06:34
При этом отмечается, что самый сильный пароль не является абсолютной защитой, поэтому сегодня все чаще используют двухфакторную или многофакторную аутентификацию с подтверждением входа различными способами, в том числе через СМС или биометрию.
Кокова советует использовать пароль длиной от 12-16 символов, так как его взломать все же труднее. Также не стоит повторять пароли и хранить их в специальном менеджере паролей. Кроме того, лучше включить двухфакторную аутентификацию и менять пароль сразу, если заметили подозрительную активность в своем аккаунте или получили уведомление о входе с нового устройства.
"Существуют специальные сервисы для проверки пароля на надежность и стойкость, например, Kaspersky Password Checker или Have I Been Pwned", — заключает эксперт.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Госдуме рассказали, как хакеры воруют пароли пользователей
16 июля, 03:28
 
Лаборатория КасперскогоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала