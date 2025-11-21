Одноклубник Шабанова по "Айлендерс" назвал его отличным хоккеистом

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Канадский нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Калум Ричи высоко оценил игру российского форварда Максима Шабанова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройт Ред Уингз".
В ночь на пятницу "Айлендерс" на выезде разгромили "Детройт" со счетом 5:0. Шабанов отметился дублем, голевой передачей и был признан первой звездой встречи.
22 ноября 2024 • начало в 03:00
Завершен
55:14 • Хонатан Берггрен
59:08 • Лукас Рэймонд
(Дилан Ларкин, Симон Эдвинссон)
05:51 • Симон Хольмстрем
"Шабанов сделал нереальную передачу. И потом еще забросил две шайбы, показав невероятный уровень игры. Он просто отличный игрок", - приводит слова Ричи сайт НХЛ.
Сам россиянин отметил игру своего звена.
"Приятно провести такой хороший матч и одержать победу. Наше звено просто старалось делать свою работу и играть как можно лучше", - заявил Шабанов.
В июле "Айлендерс" объявили о подписании с 25-летним Шабановым контракта новичка сроком на один год. Он является воспитанником челябинского "Трактора", в прошлом сезоне дошел с командой до финала Кубка Гагарина. Форвард стал третьим в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 67 очков (23 гола + 44 передачи) в 65 матчах, и вторым бомбардиром плей-офф, завершив розыгрыш Кубка Гагарина с 20 очками (10+10) в 21 встрече. Всего на его счету 181 очко (80+101) в 243 матчах КХЛ.
