Одноклубник Шабанова по "Айлендерс" назвал его отличным хоккеистом

В ночь на пятницу "Айлендерс" на выезде разгромили "Детройт" со счетом 5:0. Шабанов отметился дублем, голевой передачей и был признан первой звездой встречи.

"Приятно провести такой хороший матч и одержать победу. Наше звено просто старалось делать свою работу и играть как можно лучше", - заявил Шабанов.