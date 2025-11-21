Рейтинг@Mail.ru
Одноклубник Шабанова по "Айлендерс" назвал его отличным хоккеистом - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:50 21.11.2025 (обновлено: 10:09 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/khokkey-2056517321.html
Одноклубник Шабанова по "Айлендерс" назвал его отличным хоккеистом
Одноклубник Шабанова по "Айлендерс" назвал его отличным хоккеистом - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Одноклубник Шабанова по "Айлендерс" назвал его отличным хоккеистом
Канадский нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Калум Ричи высоко оценил игру российского форварда Максима Шабанова в матче регулярного чемпионата Национальной... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T09:50:00+03:00
2025-11-21T10:09:00+03:00
хоккей
спорт
максим шабанов
нью-йорк айлендерс
детройт ред уингз
трактор
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046091279_142:0:1765:913_1920x0_80_0_0_49446827495cd78c6b7544d4b6a5ee48.jpg
/20250916/shabanov-2042166784.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046091279_345:0:1562:913_1920x0_80_0_0_d517f177c72cdc3985bf6165c3f80531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, максим шабанов, нью-йорк айлендерс, детройт ред уингз, трактор, национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Максим Шабанов, Нью-Йорк Айлендерс, Детройт Ред Уингз, Трактор, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Одноклубник Шабанова по "Айлендерс" назвал его отличным хоккеистом

Ричи: Шабанов показал невероятный уровень игры в матче с "Детройтом"

© Официальный сайт "Айлендерс"Максим Шабанов
Максим Шабанов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Официальный сайт "Айлендерс"
Максим Шабанов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Канадский нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Калум Ричи высоко оценил игру российского форварда Максима Шабанова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройт Ред Уингз".
В ночь на пятницу "Айлендерс" на выезде разгромили "Детройт" со счетом 5:0. Шабанов отметился дублем, голевой передачей и был признан первой звездой встречи.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
22 ноября 2024 • начало в 03:00
Завершен
Детройт
2 : 1
Айлендерс
55:14 • Хонатан Берггрен
(Джей Ти Комфер)
59:08 • Лукас Рэймонд
(Дилан Ларкин, Симон Эдвинссон)
05:51 • Симон Хольмстрем
(Скотт Мэйфилд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Шабанов сделал нереальную передачу. И потом еще забросил две шайбы, показав невероятный уровень игры. Он просто отличный игрок", - приводит слова Ричи сайт НХЛ.
Сам россиянин отметил игру своего звена.
"Приятно провести такой хороший матч и одержать победу. Наше звено просто старалось делать свою работу и играть как можно лучше", - заявил Шабанов.
В июле "Айлендерс" объявили о подписании с 25-летним Шабановым контракта новичка сроком на один год. Он является воспитанником челябинского "Трактора", в прошлом сезоне дошел с командой до финала Кубка Гагарина. Форвард стал третьим в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 67 очков (23 гола + 44 передачи) в 65 матчах, и вторым бомбардиром плей-офф, завершив розыгрыш Кубка Гагарина с 20 очками (10+10) в 21 встрече. Всего на его счету 181 очко (80+101) в 243 матчах КХЛ.
Максим Шабанов - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Тренера "Айлендерса" поразили навыки новичка из России
16 сентября, 10:19
 
ХоккейСпортМаксим ШабановНью-Йорк АйлендерсДетройт Ред УингзТракторНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала