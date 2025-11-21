https://ria.ru/20251121/khokkey-2056497515.html
Бобровский оформил "сухарь" и был признан лучшим игроком матча НХЛ
"Флорида Пантерз" на своем льду обыграла "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T07:59:00+03:00
хоккей
спорт
сергей бобровский
флорида пантерз
нью-джерси девилз
национальная хоккейная лига (нхл)
