Рейтинг@Mail.ru
Бобровский оформил "сухарь" и был признан лучшим игроком матча НХЛ - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:59 21.11.2025 (обновлено: 08:02 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/khokkey-2056497515.html
Бобровский оформил "сухарь" и был признан лучшим игроком матча НХЛ
Бобровский оформил "сухарь" и был признан лучшим игроком матча НХЛ - РИА Новости, 21.11.2025
Бобровский оформил "сухарь" и был признан лучшим игроком матча НХЛ
"Флорида Пантерз" на своем льду обыграла "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T07:59:00+03:00
2025-11-21T08:02:00+03:00
хоккей
спорт
сергей бобровский
флорида пантерз
нью-джерси девилз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979944044_0:269:1080:877_1920x0_80_0_0_387c8869d1346ac979d55b4de4ba37ca.jpg
/20251121/khokkey-2056497363.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979944044_0:168:1080:978_1920x0_80_0_0_42dabeed30e2877cf52c0f28829e6b36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, сергей бобровский, флорида пантерз, нью-джерси девилз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сергей Бобровский, Флорида Пантерз, Нью-Джерси Девилз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Бобровский оформил "сухарь" и был признан лучшим игроком матча НХЛ

Вратарь "Флориды" Бобровский оформил шатаут и стал первой звездой матча НХЛ

© Фото : Социальные сети "Флориды Пантерз"Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Социальные сети "Флориды Пантерз"
Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Флорида Пантерз" на своем льду обыграла "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). На 13-й минуте отличился Сэм Рейнхарт.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Флорида
1 : 0
Нью-Джерси
12:58 • Сэм Райнхарт
(Густав Форслинг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 31 бросок, оформил шатаут и был признан первой звездой встречи. Для 37-летнего россиянина сухой матч стал вторым в сезоне и 51-м за карьеру в НХЛ.
"Флорида" (23 очка) располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Нью-Джерси" (27) идет на втором месте в Столичном дивизионе.
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Дмитрий Воронков празднует гол - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Коламбус Блю Джекетс" на выезде в овертайме обыграл "Торонто Мейпл Лифс"
21 ноября, 07:56
 
ХоккейСпортСергей БобровскийФлорида ПантерзНью-Джерси ДевилзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала