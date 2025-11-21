Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Монреалем"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
15:47 • Брендан Галлахер
(Ноа Добсон, Иван Демидов)
27:53 • Джо Велено
35:04 • Ник Сузуки
(Александр Каррье, Захари Болдук)
45:37 • Майк Мэтесон
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
01:00 • Александр Овечкин
22:00 • Этен Франк
23:38 • Этен Франк
34:26 • Якоб Чичрун
37:25 • Сонни Милано
(Этен Франк, Расмус Сандин)
56:03 • Александр Овечкин
57:56 • Александр Овечкин
58:34 • Сонни Милано
(Этен Франк, Хендрик Лапьер)
Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой гостей со счетом 8:4 (1:1, 4:2, 3:1). В составе "Вашингтона" хет-трик оформил российский нападающий Александр Овечкин (1-я, 57-я и 58-я минуты), по дублю оформили Этен Фрэнк (22, 24) и Сонни Милано (38, 59), еще одну шайбу забросил Джейкоб Чикран (35). У "Монреаля" отличились Брендан Галлахер (16), Джо Велено (28), Ник Сузуки (36) и Майк Мэтисон (46).
Признанный первой звездой матча Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени и нанес три броска в створ ворот. Российский форвард "Вашингтона" забил в четвертом матче чемпионата подряд и повторил рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии в "регулярках" лиги среди игроков в возрасте 40 лет и старше. Оформленный Овечкиным хет-трик в игре с "Канадиенс" стал для россиянина 33-м в карьере в чемпионатах НХЛ. По этому показателю капитан "Вашингтона" поднялся на четвертое место в истории лиги, разделив эту позицию с Бреттом Халлом.
В матче с "Монреалем" Овечкин также отметился голевой передачей. Россиянин достиг отметки в 1643 очка в карьере в чемпионатах НХЛ и обошел Джо Сакика, заняв чистое десятое место в списке лучших бомбардиров лиги.
Всего в 21 матче сезона-2025/26 Александр Овечкин набрал 20 очков (10 голов и 10 передач).
Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отметился голевой передачей.
Александр Овечкин оформил 33-й хет-трик в НХЛ
21 ноября, 05:51