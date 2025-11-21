Рейтинг@Mail.ru
Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Монреалем" - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:06 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/khokkey-2056490151.html
Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Монреалем"
Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Монреалем" - РИА Новости, 21.11.2025
Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Монреалем"
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T06:06:00+03:00
2025-11-21T06:06:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
монреаль канадиенс
александр овечкин
иван демидов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056482074_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_06a766c121edf1f46703f8f864571f2c.jpg
/20251121/khokkey-2056489106.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056482074_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0efa4f3f8c8a9c7ee445cc3e99c11b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, монреаль канадиенс, александр овечкин, иван демидов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Монреаль Канадиенс, Александр Овечкин, Иван Демидов
Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Монреалем"

Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Монреалем" в матче НХЛ

© Getty Images / Minas PanagiotakisАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Getty Images / Minas Panagiotakis
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Монреаль
4 : 8
Вашингтон
15:47 • Брендан Галлахер
(Ноа Добсон, Иван Демидов)
27:53 • Джо Велено
(Майк Мэтесон, Брендан Галлахер)
35:04 • Ник Сузуки
(Александр Каррье, Захари Болдук)
45:37 • Майк Мэтесон
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
01:00 • Александр Овечкин
(Дилан Строум)
22:00 • Этен Франк
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
23:38 • Этен Франк
(Алексей Протас, Хендрик Лапьер)
34:26 • Якоб Чичрун
(Джон Карлсон)
37:25 • Сонни Милано
(Этен Франк, Расмус Сандин)
56:03 • Александр Овечкин
(Дилан Строум)
57:56 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон)
58:34 • Сонни Милано
(Этен Франк, Хендрик Лапьер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой гостей со счетом 8:4 (1:1, 4:2, 3:1). В составе "Вашингтона" хет-трик оформил российский нападающий Александр Овечкин (1-я, 57-я и 58-я минуты), по дублю оформили Этен Фрэнк (22, 24) и Сонни Милано (38, 59), еще одну шайбу забросил Джейкоб Чикран (35). У "Монреаля" отличились Брендан Галлахер (16), Джо Велено (28), Ник Сузуки (36) и Майк Мэтисон (46).
Признанный первой звездой матча Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени и нанес три броска в створ ворот. Российский форвард "Вашингтона" забил в четвертом матче чемпионата подряд и повторил рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии в "регулярках" лиги среди игроков в возрасте 40 лет и старше. Оформленный Овечкиным хет-трик в игре с "Канадиенс" стал для россиянина 33-м в карьере в чемпионатах НХЛ. По этому показателю капитан "Вашингтона" поднялся на четвертое место в истории лиги, разделив эту позицию с Бреттом Халлом.
В матче с "Монреалем" Овечкин также отметился голевой передачей. Россиянин достиг отметки в 1643 очка в карьере в чемпионатах НХЛ и обошел Джо Сакика, заняв чистое десятое место в списке лучших бомбардиров лиги.
Всего в 21 матче сезона-2025/26 Александр Овечкин набрал 20 очков (10 голов и 10 передач).
Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отметился голевой передачей.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Александр Овечкин оформил 33-й хет-трик в НХЛ
21 ноября, 05:51
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзМонреаль КанадиенсАлександр ОвечкинИван Демидов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала