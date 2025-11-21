Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Монреалем"

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой гостей со счетом 8:4 (1:1, 4:2, 3:1). В составе "Вашингтона" хет-трик оформил российский нападающий Александр Овечкин (1-я, 57-я и 58-я минуты), по дублю оформили Этен Фрэнк (22, 24) и Сонни Милано (38, 59), еще одну шайбу забросил Джейкоб Чикран (35). У "Монреаля" отличились Брендан Галлахер (16), Джо Велено (28), Ник Сузуки (36) и Майк Мэтисон (46).

Признанный первой звездой матча Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени и нанес три броска в створ ворот. Российский форвард "Вашингтона" забил в четвертом матче чемпионата подряд и повторил рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии в "регулярках" лиги среди игроков в возрасте 40 лет и старше. Оформленный Овечкиным хет-трик в игре с "Канадиенс" стал для россиянина 33-м в карьере в чемпионатах НХЛ. По этому показателю капитан "Вашингтона" поднялся на четвертое место в истории лиги, разделив эту позицию с Бреттом Халлом.