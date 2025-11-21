Овечкин забил 906-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 906-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
15:47 • Брендан Галлахер
(Ноа Добсон, Иван Демидов)
27:53 • Джо Велено
35:04 • Ник Сузуки
(Александр Каррье, Захари Болдук)
45:37 • Майк Мэтесон
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
01:00 • Александр Овечкин
22:00 • Этен Франк
23:38 • Этен Франк
34:26 • Якоб Чичрун
37:25 • Сонни Милано
(Этен Франк, Расмус Сандин)
56:03 • Александр Овечкин
57:56 • Александр Овечкин
58:34 • Сонни Милано
(Этен Франк, Хендрик Лапьер)
Овечкин отметился двумя голами в гостевом матче регулярного чемпионата против "Монреаль Канадиенс".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Вторая шайба Овечкина в матче с "Монреалем" стала для него 906-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).