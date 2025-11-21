Овечкин забил 906-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 906-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.

40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Вторая шайба Овечкина в матче с "Монреалем" стала для него 906-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).