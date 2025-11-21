"Киллер!" Овечкин врезал канадцу, грохнул уйму рекордов и оформил хет-трик!

Александр Овечкин устроил настоящий разнос в Канаде. Российский рекордсмен оформил хет-трик и покорил множество исторических достижений. Русский богатырь также чуть не подрался с надоедливым канадцем.

Канада боится Овечкина

Хоккеистам "Вашингтон Кэпиталз" пошло на пользу долгожданное возвращение на домашнюю площадку "Кэпитал Уан Арены", где они одержали две важные победы в последних трех матчах. После обидной неудачи в игре с "Нью-Джерси Девилз" (2:3 Б) подопечные Спенсера Карбери одолели одних из лидеров чемпионата Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз" (2:1) и финалистов двух последних розыгрышей Кубка Стэнли "Эдмонтон Ойлерз" (7:4) с могучими супербомбардирами Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем в составе. Помимо того, что эти две победы были одержаны "Вашингтоном" в двух играх кряду, встречи с "Лос-Анджелесом" и "Эдмонтоном" были примечательным тем, что "Кэпиталз" в обоих случаях забили первыми и по ходу матча ни разу не уступали в счете.

Едва привыкнув к поддержке своих трибун, "столичные" на один матч прервали домашнюю серию и в рамках очередного бэк-ту-бэк отправились на выезд в Квебек на игру с "Монреаль Канадиенс". Команды встретились друг с другом впервые в сезоне, но их последнее противостояние состоялось относительно недавно. В рамках первого раунда плей-офф "Вашингтон", окрыленный тогда великим снайперским рекордом Александра Овечкина, добыл убедительную победу в серии из пяти матчей.

В текущем же розыгрыше чемпионата "Кэпиталз" и "Канадиенс" столкнулись со схожими проблемами: обе команды выступают нестабильно и малорезультативно. "Вашингтон" в первых 20 матчах сезона забросил 60 шайб, "Монреаль" — 63 шайбы в 19 играх. До двух подряд побед над "Лос-Анджелесом" и "Эдмонтоном" соответственно "столичные" потерпели восемь поражений в десяти встречах. "Хабс" же перед игрой с "Кэпс" шли на четырехматчевой серии поражений.

Определенные трудности на старте сезона испытывал и Александр Овечкин. Однако в последних играх капитан "Вашингтона" рвал и метал: в пяти предыдущих матчах 40-летний россиянин набрал шесть очков (4 гола и 2 передачи) и оформил трехматчевую голевую серию.

« "Не каждый день выпадает возможность увидеть величайшего голеадора всех времен собственной персоной. В свои 40 лет он отыгрывает последний сезон в НХЛ по его текущему контракту. Этот приезд Овечкина в Монреаль может стать одним из последних его визитов на арену "Канадиенс". Пока "Хабс", несомненно, будут пытаться сдержать его, нельзя не выразить уважения одному из лучших хоккеистов, когда-либо выступавших в лиге", — отметила пресс-служба "Монреаля", анонсируя матч с "Вашингтоном".

У Александра Михайловича встречи с самым титулованным клубом в истории НХЛ за всю его карьеру проходят весьма результативно. В предыдущих 60 матчах против "Монреаля" в "регулярках" лиги он набрал 70 очков и забросил 39 шайб. Причем "Канадиенс" — это одна из двух франшиз во всей лиге, в играх с которой Овечкин минимум три раза оформил по хет-трику, и единственная, которая дважды пропустила от российского снайпера по четыре шайбы за матч. Оттого неудивительно, что пресса в Монреале видит в лице лидера "Кэпиталз" угрозу. "Киллер "Канадиенс" Алекс Овечкин обретает силы в неподходящее для "Хабс" время", — с таким заголовком в преддверии матча "Монреаля" с "Вашингтоном" выступила местная газета "The Gazette".

Овечкин — зверь!

В Монреале не просто так предчувствовали ужас и кошмар в связи с приездом Александра Овечкина на знаменитую и грандиозную арену "Белл-центр". Российский голеадор устроил канадцам самый настоящий разнос и в очередной раз растерзал в пух и прах грань между возрастом и возможностями покорять самые разные вершины.

Александр Михайлович расчехил свою знаменитую пушку в самом дебюте встречи. На исходе первой минуты матча "Вашингтон" получил численное преимущество, и Овечкин после выигранного вбрасывания в правом круге мощно выстрелил по воротам. Первый же бросок в створ в матче стал результативным — шайба летела так быстро, что голкипер "Монреаля" Сэм Монтембо не имел ни одного шанса отразить залп от Овечкина.

Для российского голеадора эта шайба стала особенной. Впрочем, как и многие другие. Забив "Монреалю", Овечкин:

продлил личную голевую серию до четырех матчей и стал лишь третьим игроком в истории НХЛ, кто добился такой результативности в возрасте 40 лет и старше: до Овечкина в четырех играх кряду в чемпионатах лиги забивали только Дин Прентис (дважды в сезоне-1972/73) и Яромир Ягр (дважды в сезоне-2012/13). Если лидер "Кэпиталз" отличится и в пятой игре подряд, то установит новый рекорд лиги;

13-й раз в карьере отличился голом на первой минуте матча чемпионата НХЛ и сравнялся по этому показателю с Марком Мессье. Чаще Овечкина в стартовую минуту игры забивал только Сидни Кросби (15);

забросил 40-ю шайбу в карьере в очных матчах против "Монреаля" в "регулярках" НХЛ. "Канадиенс" стали 12-й франшизой, в играх с которыми Овечкин оформил минимум 40 голов.

Примечательно, что лидер "Вашингтона" раз и навсегда лишил какого-либо смысла и без того пустые разговоры среди любителей критиковать о том, что Овечкин якобы способен забивать лишь в пустые ворота. Отныне если вычесть у Александра Михайловича и Уэйна Гретцки суммарное число их шайб, которые они за всю карьеру в "регулярках" НХЛ забросили в пустые ворота соперников, то российский голеадор в списке лучших снайперов лиги все равно будет выше прославленного канадца.

Быстрый гол Александра Овечкина стал предзнаменованием поистине яркого матча, эмоции буквально били через край. За первый период команды на двоих набрали суммарно 18 штрафных минут. Одно из удалений со стороны "Вашингтона", например, также привело к голу, когда Брендан Галлахер при участии Ивана Демидова и не без доли везения сделал все, чтобы шайба пересекла линию ворот "Кэпиталз". Свои две минуты штрафа получил, к слову, и сам Овечкин.

Незадолго до перерыва канадский форвард "Монреаля" Джош Андерсон излишне грубо действовал против Овечкина, приехавшего караулить зону перед чужим пятаком, и несколько раз толкнул россиянина клюшкой. Александр Михайлович не сдержался и ответил сопернику, ткнув того клюшкой, а затем вступил с ним в перепалку, которая едва не переросла в драку. За своего капитана мигом заступился Дилан Строум: он схватил игрока "Канадиенс" за шею и оттолкну в сторону, после чего развязалась массовая потасовка. Впрочем, до полноценных драк дело не дошло, а Овечкин и Андерсон обменялись еще несколькими фразами, но уже со скамейки штрафников.

Агрессию и эмоции "Вашингтон" перевел в правильное русло, и "Кэпиталз" больно укололи "Канадиенс" в дебюте второго периода. Причем сделали это дважды, когда Этен Фрэнк в течение полутора минут оформил дубль. В его первом голе на исходе большинства поучаствовал и вернувшийся в игру Овечкин.

Отметившись голевой передачей, Александр Михайлович достиг отметки в 1641 балл в карьере в чемпионатах НХЛ и поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, разделив эту строчку с Джо Сакиком. Кроме того, Овечкин догнал легендарного Фила Эспозито по количеству матчей в чемпионатах НХЛ с двумя набранными очками и более — теперь у российского форварда и прославленного канадца по 457 таких матчей, с этим показателем они делят 11-е место в истории лиги.

Но на достигнутом Овечкин не остановился и принялся покорять все новые и новые вершины. После голевой перестрелки, которую устроили "Канадиенс" и "Кэпиталс" в оставшееся время второго периода, Александр Михайлович снова вышел на авансцену. Да как!

"Вашингтон" сдерживал натиск "Хабс" на протяжении большей части заключительной 20-минутки. При счете 5:4 в пользу гостей давление "Монреаля" на ворота "столичных" бесконечно росло, пока его не сбил лидер "Кэпс". С разницей менее чем в две минуты Александр Михайлович еще дважды поразил ворота соперника. Сначала российский голеадор точным выстрелом завершил контратаку "2 в 1" и сделал чешского голкипера Якуба Добеша своей 185-й жертвой в карьере среди вратарей НХЛ, попутно обойдя Джо Сакика в списке лучших бомбардиров лиги, а следом точно бросил из своей зоны по пустым воротам и оформил исторический хет-трик — первый в сезоне, но 33-й в карьере в чемпионатах лиги.

По числу хет-триков Александр Овечкин опередил Фила Эспозито и догнал Бретта Халла, разделив с ним четвертое место в рейтинге лучших игроков НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (50 хет-триков), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39). Отныне "Монреаль" — первая и пока единственная франшиза в НХЛ, в играх против которой Овечкин оформил минимум четыре хет-трика. Действительно — "киллер"! Теперь в активе у лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ 907 голов, а с учетом плей-офф — 984. До исторической тысячи (!) осталось 16 шайб, а до повторения абсолютного снайперского рекорда Гретцки — 32 гола.

В итоге же "Вашигтон" добыл убедительную победу со счетом 8:4. "Кэпиталз" с прекрасным настроением возвращаются домой, где им предстоит провести четыре матча подряд.