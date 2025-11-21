Овечкин поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
15:47 • Брендан Галлахер
(Ноа Добсон, Иван Демидов)
27:53 • Джо Велено
35:04 • Ник Сузуки
(Александр Каррье, Захари Болдук)
45:37 • Майк Мэтесон
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
01:00 • Александр Овечкин
22:00 • Этен Франк
23:38 • Этен Франк
34:26 • Якоб Чичрун
37:25 • Сонни Милано
(Этен Франк, Расмус Сандин)
56:03 • Александр Овечкин
57:56 • Александр Овечкин
58:34 • Сонни Милано
(Этен Франк, Хендрик Лапьер)
В матче регулярного первенства между "Вашингтоном" и "Монреаль Канадиенс" Овечкин отметился голом и голевой передачей. 40-летний россиянин достиг отметки в 1641 балл (905 голов и 736 передач) за карьеру в чемпионатах НХЛ. Для этого ему потребовалось 1512 матчей.
По количеству набранных очков в "регулярках" лиги Овечкин догнал Джо Сакика (1641 балл в 1378 матчах) и разделил с ним десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 матчах). Среди действующих игроков НХЛ Овечкин уступает только канадскому нападающему "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (1708 очков в 1371 матче), который занимает девятое место в списке лучших бомбардиров лиги.
