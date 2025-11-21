Овечкин поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного первенства между "Вашингтоном" и "Монреаль Канадиенс" Овечкин отметился голом и голевой передачей. 40-летний россиянин достиг отметки в 1641 балл (905 голов и 736 передач) за карьеру в чемпионатах НХЛ. Для этого ему потребовалось 1512 матчей.