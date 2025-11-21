Овечкин повторил редкий рекорд по голам в НХЛ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по продолжительности голевой серии среди игроков в возрасте 40 лет и старше в рамках чемпионатов лиги.
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
15:47 • Брендан Галлахер
(Ноа Добсон, Иван Демидов)
27:53 • Джо Велено
35:04 • Ник Сузуки
(Александр Каррье, Захари Болдук)
45:37 • Майк Мэтесон
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
01:00 • Александр Овечкин
22:00 • Этен Франк
23:38 • Этен Франк
34:26 • Якоб Чичрун
37:25 • Сонни Милано
(Этен Франк, Расмус Сандин)
56:03 • Александр Овечкин
57:56 • Александр Овечкин
58:34 • Сонни Милано
(Этен Франк, Хендрик Лапьер)
"Вашингтон" гостит у "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного первенства. Овечкин отметился голом на первой минуте встречи.
Став автором заброшенной шайбы в игре с "Монреалем", Овечкин продлил личную голевую серию до четырех матчей. Таким образом, российский форвард повторил рекорд НХЛ по количеству игр с заброшенными шайбами подряд в рамках чемпионатов лиги среди игроков в возрасте 40 лет и старше. Ранее данное достижение оформили канадец Дин Прентис (дважды в сезоне-1972/73) и чех Яромир Ягр (дважды в сезоне-2012/13).
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Всю свою карьеру в лиге он провел в "Вашингтоне". Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 905 заброшенных шайб в 1512 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
