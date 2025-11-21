Овечкин повторил редкий рекорд по голам в НХЛ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по продолжительности голевой серии среди игроков в возрасте 40 лет и старше в рамках чемпионатов лиги.

"Вашингтон" гостит у "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного первенства. Овечкин отметился голом на первой минуте встречи.

Став автором заброшенной шайбы в игре с "Монреалем", Овечкин продлил личную голевую серию до четырех матчей. Таким образом, российский форвард повторил рекорд НХЛ по количеству игр с заброшенными шайбами подряд в рамках чемпионатов лиги среди игроков в возрасте 40 лет и старше. Ранее данное достижение оформили канадец Дин Прентис (дважды в сезоне-1972/73) и чех Яромир Ягр (дважды в сезоне-2012/13).