Трехкратный обладатель "Везина Трофи" Хеллебайк выбыл на полтора месяца

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американский вратарь "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк перенесет операцию на колене и пропустит от четырех до шести недель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает TSN.

Хеллебайку 32 года. Он трижды получал приз "Везина Трофи" (2019/20, 2023/24, 2024/25), который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата, и дважды - "Уильям Дженнингс Трофи", вручаемый вратарю, отыгравшему не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб в регулярном сезоне (2023/24, 2024/25).