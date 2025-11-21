Рейтинг@Mail.ru
Трехкратный обладатель "Везина Трофи" Хеллебайк выбыл на полтора месяца - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:41 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/khellebayk-2056700005.html
Трехкратный обладатель "Везина Трофи" Хеллебайк выбыл на полтора месяца
Трехкратный обладатель "Везина Трофи" Хеллебайк выбыл на полтора месяца - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Трехкратный обладатель "Везина Трофи" Хеллебайк выбыл на полтора месяца
Американский вратарь "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк перенесет операцию на колене и пропустит от четырех до шести недель регулярного чемпионата Национальной... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T19:41:00+03:00
2025-11-21T19:41:00+03:00
хоккей
спорт
коннор хеллебайк
виннипег джетс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829417202_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b89f4684c11cb282c42fd729d88d1386.jpg
/20251121/khokkey-2056508744.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829417202_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0bec85dab04f27db8cdd5b2e7e35fe46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, коннор хеллебайк, виннипег джетс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Коннор Хеллебайк, Виннипег Джетс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Трехкратный обладатель "Везина Трофи" Хеллебайк выбыл на полтора месяца

Вратарь "Виннипега" Хеллебайк перенесет операцию на колене

© Фото : Официальный сайт НХЛКоннор Хеллебайк
Коннор Хеллебайк - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Официальный сайт НХЛ
Читать в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американский вратарь "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк перенесет операцию на колене и пропустит от четырех до шести недель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает TSN.
Голкиперу предстоит перенести малоинвазивную артроскопическую процедуру на колене.
Хеллебайку 32 года. Он трижды получал приз "Везина Трофи" (2019/20, 2023/24, 2024/25), который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата, и дважды - "Уильям Дженнингс Трофи", вручаемый вратарю, отыгравшему не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб в регулярном сезоне (2023/24, 2024/25).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Он снова в огне!" Америка пребывает в экстазе после хет-трика Овечкина
21 ноября, 09:35
 
ХоккейСпортКоннор ХеллебайкВиннипег ДжетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала