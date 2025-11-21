https://ria.ru/20251121/khellebayk-2056700005.html
Трехкратный обладатель "Везина Трофи" Хеллебайк выбыл на полтора месяца
Трехкратный обладатель "Везина Трофи" Хеллебайк выбыл на полтора месяца
Трехкратный обладатель "Везина Трофи" Хеллебайк выбыл на полтора месяца
Вратарь "Виннипега" Хеллебайк перенесет операцию на колене
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американский вратарь "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк перенесет операцию на колене и пропустит от четырех до шести недель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает TSN.
Голкиперу предстоит перенести малоинвазивную артроскопическую процедуру на колене.
Хеллебайку 32 года. Он трижды получал приз "Везина Трофи" (2019/20, 2023/24, 2024/25), который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата, и дважды - "Уильям Дженнингс Трофи", вручаемый вратарю, отыгравшему не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб в регулярном сезоне (2023/24, 2024/25).