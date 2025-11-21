Рейтинг@Mail.ru
22:22 21.11.2025
Правительство утвердило гранты для иностранцев, желающих обучаться в России
Правительство утвердило гранты для иностранцев, желающих обучаться в России
общество, россия
Общество, Россия
Правительство утвердило гранты для иностранцев, желающих обучаться в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство утвердило положение о грантовой поддержке талантливых иностранцев, желающих обучаться в России, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых документов.
"﻿﻿﻿Утвердить прилагаемое положение о грантовой поддержке талантливых иностранных граждан и лиц без гражданства, проявивших выдающиеся способности и желающих обучаться в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
