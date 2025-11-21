Правительство утвердило гранты для иностранцев, желающих обучаться в России

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство утвердило положение о грантовой поддержке талантливых иностранцев, желающих обучаться в России, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых документов.

"﻿﻿﻿Утвердить прилагаемое положение о грантовой поддержке талантливых иностранных граждан и лиц без гражданства, проявивших выдающиеся способности и желающих обучаться в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации", - говорится в документе.