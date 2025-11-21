Рейтинг@Mail.ru
В Йоханнесбурге усилены меры безопасности в связи с саммитом G20
15:07 21.11.2025
В Йоханнесбурге усилены меры безопасности в связи с саммитом G20
В Йоханнесбурге усилены меры безопасности в связи с саммитом G20 - РИА Новости, 21.11.2025
В Йоханнесбурге усилены меры безопасности в связи с саммитом G20
Меры безопасности усилены в южноафриканском Йоханнесбурге в связи с предстоящим саммитом G20, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T15:07:00+03:00
2025-11-21T15:07:00+03:00
В Йоханнесбурге усилены меры безопасности в связи с саммитом G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Меры безопасности усилены в южноафриканском Йоханнесбурге в связи с предстоящим саммитом G20, передает корреспондент РИА Новости.
Как подтвердили РИА Новости местные жители, в городе наблюдается усиленное присутствие полиции в связи с саммитом. На некоторых перекрестках центрального района Сандтон стоят сразу 2-3 полицейских. В частности, особое внимание они уделяют иностранцам, у которых то и дело остается открытой сумка, привлекая внимание злоумышленников.
Улицы патрулируют также и отряды предотвращения преступлений (crime prevention wardens). В октябре местные СМИ сообщали о решении властей распустить отряды, в состав которых входит 8,8 тысячи сотрудников, и интегрировать их в состав дорожной полиции.
Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Российская делегация прибыла на саммит G20
В мире, Йоханнесбург, Максим Орешкин, Большая двадцатка
 
 
