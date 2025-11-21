Флаги во время подготовки к саммиту G20. Архивное фото

Флаги во время подготовки к саммиту G20

В Йоханнесбурге усилены меры безопасности в связи с саммитом G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Меры безопасности усилены в южноафриканском Йоханнесбурге в связи с предстоящим саммитом G20, передает корреспондент РИА Новости.

Как подтвердили РИА Новости местные жители, в городе наблюдается усиленное присутствие полиции в связи с саммитом. На некоторых перекрестках центрального района Сандтон стоят сразу 2-3 полицейских. В частности, особое внимание они уделяют иностранцам, у которых то и дело остается открытой сумка, привлекая внимание злоумышленников.