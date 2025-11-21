https://ria.ru/20251121/johannesburg-2056610608.html
В Йоханнесбурге усилены меры безопасности в связи с саммитом G20
В Йоханнесбурге усилены меры безопасности в связи с саммитом G20
В Йоханнесбурге усилены меры безопасности в связи с саммитом G20
Меры безопасности усилены в южноафриканском Йоханнесбурге в связи с предстоящим саммитом G20, передает корреспондент РИА Новости.
йоханнесбург
В Йоханнесбурге усилены меры безопасности в связи с саммитом G20
В Йоханнесбурге усилили меры безопасности из-за саммита G20
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Меры безопасности усилены в южноафриканском Йоханнесбурге в связи с предстоящим саммитом G20, передает корреспондент РИА Новости.
Как подтвердили РИА Новости местные жители, в городе наблюдается усиленное присутствие полиции в связи с саммитом. На некоторых перекрестках центрального района Сандтон стоят сразу 2-3 полицейских. В частности, особое внимание они уделяют иностранцам, у которых то и дело остается открытой сумка, привлекая внимание злоумышленников.
Улицы патрулируют также и отряды предотвращения преступлений (crime prevention wardens). В октябре местные СМИ сообщали о решении властей распустить отряды, в состав которых входит 8,8 тысячи сотрудников, и интегрировать их в состав дорожной полиции.
Саммит G20
состоится в Йоханнесбурге
22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин
