https://ria.ru/20251121/izrail-2056521833.html
Израиль намерен экспроприировать часть территорий Себастии, пишут СМИ
Израиль намерен экспроприировать часть территорий Себастии, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
Израиль намерен экспроприировать часть территорий Себастии, пишут СМИ
Израиль планирует изъять в свою пользу часть земель на Западном берегу, на которых предположительно располагалась столица древнего Северного Израильского... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T10:28:00+03:00
2025-11-21T10:28:00+03:00
2025-11-21T10:28:00+03:00
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112080/37/1120803757_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_2c261cf098f534f2c056992ef376c1bb.jpg
https://ria.ru/20251117/izrail-2055587568.html
https://ria.ru/20251023/tramp-2050230773.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112080/37/1120803757_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e2360d4ac78f3c88ba1d4f9c4f9966c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
Израиль намерен экспроприировать часть территорий Себастии, пишут СМИ
AP: Израиль намерен изъять у палестинцев часть территории на Западном берегу
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Израиль планирует изъять в свою пользу часть земель на Западном берегу, на которых предположительно располагалась столица древнего Северного Израильского царства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на документ гражданской администрации Израиля.
"Гражданская администрация Израиля
объявила о намерении экспроприировать крупные части Себастии, важного археологического места на Западном берегу", - пишет агентство.
По данным правозащитной организации Peace Now, которые приводит агентство, власти Израиля в своем указе от 12 ноября указали участки земли, которые она планирует изъять в районе Себастии, при этом палестинцам была дана возможность оспорить это решение в течение двух недель.
В Peace Now заявляют, что эти археологически ценные земли, на которых произрастают тысячи оливковых деревьев, принадлежат палестинцам.
Как указывает агентство, считается, что под руинами Себастии может находиться столица древнего Северного Израильского царства.
Кроме того, сторонники христианства и ислама полагают, что в этом месте был похоронен Иоанн Креститель.