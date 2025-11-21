Израиль намерен экспроприировать часть территорий Себастии, пишут СМИ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Израиль планирует изъять в свою пользу часть земель на Западном берегу, на которых предположительно располагалась столица древнего Северного Израильского царства, передает агентство Израиль планирует изъять в свою пользу часть земель на Западном берегу, на которых предположительно располагалась столица древнего Северного Израильского царства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документ гражданской администрации Израиля.

"Гражданская администрация Израиля объявила о намерении экспроприировать крупные части Себастии, важного археологического места на Западном берегу", - пишет агентство.

По данным правозащитной организации Peace Now, которые приводит агентство, власти Израиля в своем указе от 12 ноября указали участки земли, которые она планирует изъять в районе Себастии, при этом палестинцам была дана возможность оспорить это решение в течение двух недель.

В Peace Now заявляют, что эти археологически ценные земли, на которых произрастают тысячи оливковых деревьев, принадлежат палестинцам.

Как указывает агентство, считается, что под руинами Себастии может находиться столица древнего Северного Израильского царства.