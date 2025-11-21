Рейтинг@Mail.ru
Израиль намерен экспроприировать часть территорий Себастии, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/izrail-2056521833.html
Израиль намерен экспроприировать часть территорий Себастии, пишут СМИ
Израиль намерен экспроприировать часть территорий Себастии, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
Израиль намерен экспроприировать часть территорий Себастии, пишут СМИ
Израиль планирует изъять в свою пользу часть земель на Западном берегу, на которых предположительно располагалась столица древнего Северного Израильского... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T10:28:00+03:00
2025-11-21T10:28:00+03:00
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112080/37/1120803757_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_2c261cf098f534f2c056992ef376c1bb.jpg
https://ria.ru/20251117/izrail-2055587568.html
https://ria.ru/20251023/tramp-2050230773.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112080/37/1120803757_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e2360d4ac78f3c88ba1d4f9c4f9966c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль
В мире, Израиль
Израиль намерен экспроприировать часть территорий Себастии, пишут СМИ

AP: Израиль намерен изъять у палестинцев часть территории на Западном берегу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Израиль планирует изъять в свою пользу часть земель на Западном берегу, на которых предположительно располагалась столица древнего Северного Израильского царства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документ гражданской администрации Израиля.
"Гражданская администрация Израиля объявила о намерении экспроприировать крупные части Себастии, важного археологического места на Западном берегу", - пишет агентство.
Вид на израильское поселение на Западном берегу - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Министр обороны Израиля пообещал расширять кибуцы на Западном берегу
17 ноября, 23:00
По данным правозащитной организации Peace Now, которые приводит агентство, власти Израиля в своем указе от 12 ноября указали участки земли, которые она планирует изъять в районе Себастии, при этом палестинцам была дана возможность оспорить это решение в течение двух недель.
В Peace Now заявляют, что эти археологически ценные земли, на которых произрастают тысячи оливковых деревьев, принадлежат палестинцам.
Как указывает агентство, считается, что под руинами Себастии может находиться столица древнего Северного Израильского царства.
Кроме того, сторонники христианства и ислама полагают, что в этом месте был похоронен Иоанн Креститель.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Израиль не будет аннексировать Западный берег Иордана, заявил Трамп
23 октября, 23:31
 
В миреИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала