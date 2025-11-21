Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 21.11.2025
10:49 21.11.2025 (обновлено: 10:50 21.11.2025)
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 21.11.2025
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.11.2025
1920
1920
true
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт Ижевска возобновил работу в штатном режиме

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация.
"️Аэропорт Ижевск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала