В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.11.2025
