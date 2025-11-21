Рейтинг@Mail.ru
Париж и Берлин давят на промышленников ради истребителя, пишет Reuters
23:21 21.11.2025
Париж и Берлин давят на промышленников ради истребителя, пишет Reuters
Париж и Берлин давят на промышленников ради истребителя, пишет Reuters
Париж и Берлин давят на промышленников ради истребителя, пишет Reuters

Reuters: Париж и Берлин хотят решить проблемы производства общего истребителя

Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale
Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Франция и Германия оказывают давление на промышленников, требуя решения проблемы проектирования совместного истребителя Future Combat Air System (FCAS), передает агентство Рейтер со ссылкой на два осведомленных источника.
"Германия и Франция оказывают давление на промышленных лидеров, чтобы те нашли решение по проблемному проекту истребителя FCAS к середине декабря", - передает Рейтер.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Франция и Германия могут вскоре отказаться от совместного проекта по производству истребителей FCAS и вместо этого сфокусироваться на сокращении плана до создания облачной системы управления военными силами.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственный источник передавало, что правительство ФРГ готово продолжать работу над проектом по созданию военного истребителя Future Combat Air System (FCAS) без Франции, если не получится договориться с французской компанией Dassault. Позднее министр обороны Германии Борис Писториус и вовсе не исключил закрытия проекта, если к концу года не будет найдено компромиссное решение со всеми сторонами.
Совместная программа Future Combat Air System (FCAS) была запущена в 2017 году с целью создания боевого самолета на замену истребителям Rafale, которые использует Франция, и Eurofighter, которые используют Германия и Испания. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия, Франция и Испания проведут в октябре встречу для разрешения противоречий вокруг совместного проекта.
Проект военного истребителя FCAS, который Франция производит совместно с ФРГ и Испанией, сталкивается с постоянными трудностями, связанными с разделением задач между производителями в каждой стране. Агентство Блумберг в июле передавало, что французская компания-производитель Dassault Aviation хочет взять на себя ведущую роль в проекте. В конце августа канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном принять решение по проекту FCAS до конца года.
