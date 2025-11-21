Уроки Второй мировой войны со временем забываются, заявил эксперт

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Уроки Второй мировой войны со временем забываются, но такие исторические даты, как 80-летие начала Нюрнбергского процесса, напоминают о событиях прошлых лет, поделился мнением с РИА Новости по случаю 80-й годовщины начала Нюрнбергского процесса почетный председатель американской международной ассоциации городов-побратимов Билл Борум.

"Восемьдесят лет – это долгий срок, и воспоминания о больших и катастрофических событиях стираются из памяти, как, возможно, и должно быть. Полученные уроки забывают даже дипломаты и политики, которым в свое время приходилось решать связанные с ними срочные проблемы", - сказал Борум.

Он рассказал, что год назад провел несколько часов на экскурсии в Нюрнберге . По его словам, о процессе тогда было упомянуто лишь вскользь, и никто не показал то место, где проходили заседания.

Борум отметил, что, хотя и родился во время войны, но был слишком мал, чтобы что-то запомнить.

"Живым напоминанием о войне для меня стало посещение в этом году российского посольства в Вашингтоне во время празднования 80-летия Победы над нацизмом", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что после войн и конфликтов трудно исправлять последствия совершенных тогда злодеяний. По его словам, Международный уголовный суд не обладает достаточными полномочиями для ареста тех, кому были предъявлены обвинения.