Уроки Второй мировой войны со временем забываются, заявил эксперт - РИА Новости, 21.11.2025
05:00 21.11.2025
Уроки Второй мировой войны со временем забываются, заявил эксперт
Уроки Второй мировой войны со временем забываются, заявил эксперт

Борум: уроки Второй мировой забываются, но исторические даты напоминают о них

© РИА Новости | Кадр из документального кинофильма "Суд народов". Режиссер Роман Кармен
Кадр из документального кинофильма Суд народов. Режиссер Роман Кармен - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из документального кинофильма "Суд народов". Режиссер Роман Кармен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Уроки Второй мировой войны со временем забываются, но такие исторические даты, как 80-летие начала Нюрнбергского процесса, напоминают о событиях прошлых лет, поделился мнением с РИА Новости по случаю 80-й годовщины начала Нюрнбергского процесса почетный председатель американской международной ассоциации городов-побратимов Билл Борум.
"Восемьдесят лет – это долгий срок, и воспоминания о больших и катастрофических событиях стираются из памяти, как, возможно, и должно быть. Полученные уроки забывают даже дипломаты и политики, которым в свое время приходилось решать связанные с ними срочные проблемы", - сказал Борум.
Он рассказал, что год назад провел несколько часов на экскурсии в Нюрнберге. По его словам, о процессе тогда было упомянуто лишь вскользь, и никто не показал то место, где проходили заседания.
Борум отметил, что, хотя и родился во время войны, но был слишком мал, чтобы что-то запомнить.
"Живым напоминанием о войне для меня стало посещение в этом году российского посольства в Вашингтоне во время празднования 80-летия Победы над нацизмом", - сказал он.
Эксперт подчеркнул, что после войн и конфликтов трудно исправлять последствия совершенных тогда злодеяний. По его словам, Международный уголовный суд не обладает достаточными полномочиями для ареста тех, кому были предъявлены обвинения.
Несколько сотен фашистских преступников, включая 24 высокопоставленных членов нацистской партии, предстали перед Международным военным трибуналом в германском городе Нюрнберг. Первый из судебных процессов проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.
