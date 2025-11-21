Рейтинг@Mail.ru
Фанар в панике после встречи в Госдепе, сообщил анонимный источник - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:55 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/istochnik-2056677977.html
Фанар в панике после встречи в Госдепе, сообщил анонимный источник
Фанар в панике после встречи в Госдепе, сообщил анонимный источник - РИА Новости, 21.11.2025
Фанар в панике после встречи в Госдепе, сообщил анонимный источник
Константинопольский патриархат в панике из-за того, что встречи делегации православных Церквей с представителями американских властей прошли хорошо и сведения о РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:55:00+03:00
2025-11-21T17:55:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967825027_132:355:1977:1393_1920x0_80_0_0_a065ec4a7e1847760b824ed97e9858fc.jpg
https://ria.ru/20251121/kiev-2056476425.html
https://ria.ru/20251120/mid-2056242887.html
https://ria.ru/20251119/ukraina-2056052268.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967825027_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6ee89d5fa363e582f7a7d6bd529577b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия

Фанар в панике после встречи в Госдепе, сообщил анонимный источник

© AP Photo / Riccardo De LucaПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Riccardo De Luca
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Константинопольский патриархат в панике из-за того, что встречи делегации православных Церквей с представителями американских властей прошли хорошо и сведения о гонениях киевского режима на Украинскую православную церковь (УПЦ) были донесены до американского руководства, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
Государственный департамент США ранее сообщил о встрече во вторник заместителя главы ведомства Сары Роджерс с делегацией поддерживающих каноническую УПЦ православных Церквей и правозащитников в закрытом от прессы режиме. Ранее издание Hill со ссылкой на заявление представителя Белого дома сообщало, что управление по вопросам веры Белого дома встретится с делегацией американских представителей православной церкви для обсуждения преследования УПЦ. По сведениям издания, в делегацию входили представители Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), Православной церкви в Америке (ПЦА), епископ Вашингтонско-Нью-Йоркский и Восточно-Американский Сербской православной церкви (СПЦ) Ириней (Добриевич), а также член группы юристов, представляющей каноническую УПЦ, Питер Флю, и сопредседатель Национальной федерации молодых республиканцев Кэтрин Уайтфорд, поддержанная адвокатом канонической УПЦ Робертом Амстердамом.
Украинские полицейские на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В УПЦ осудили выставленное в Киево-Печерской лавре граффити Бэнкси
Вчера, 03:03
"Встречи прошли хорошо. Всеправославная делегация почувствовала себя услышанной. Греки (Константинопольский патриархат – ред.), конечно, в панике от того, что они теряют свою монополию по прямому доступу к властям США. Тем не менее, православные поняли, что и до американского правительства дошли сведения о гонениях на УПЦ, и это всех удовлетворило. Надеемся, что последует и соответствующая реакция", - сказал собеседник агентства.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ) из раскольнических структур. Большинство православных поместных Церквей, за исключением Константинопольской, Элладской, Кипрской и Александрийской, не признали ПЦУ. Русская православная церковь в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Москва отметила международную реакцию на гонения на УПЦ, заявил Захарова
20 ноября, 11:32
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
На Украине 23 сентября 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Протоиерей Александр Истратий - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На Украине мобилизовали священника УПЦ
19 ноября, 16:07
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала