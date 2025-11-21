Фанар в панике после встречи в Госдепе, сообщил анонимный источник

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Константинопольский патриархат в панике из-за того, что встречи делегации православных Церквей с представителями американских властей прошли хорошо и сведения о гонениях киевского режима на Украинскую православную церковь (УПЦ) были донесены до американского руководства, рассказал РИА Новости осведомленный источник.

Государственный департамент США ранее сообщил о встрече во вторник заместителя главы ведомства Сары Роджерс с делегацией поддерживающих каноническую УПЦ православных Церквей и правозащитников в закрытом от прессы режиме. Ранее издание Hill со ссылкой на заявление представителя Белого дома сообщало, что управление по вопросам веры Белого дома встретится с делегацией американских представителей православной церкви для обсуждения преследования УПЦ. По сведениям издания, в делегацию входили представители Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), Православной церкви в Америке (ПЦА), епископ Вашингтонско-Нью-Йоркский и Восточно-Американский Сербской православной церкви (СПЦ) Ириней (Добриевич), а также член группы юристов, представляющей каноническую УПЦ, Питер Флю, и сопредседатель Национальной федерации молодых республиканцев Кэтрин Уайтфорд, поддержанная адвокатом канонической УПЦ Робертом Амстердамом.

"Встречи прошли хорошо. Всеправославная делегация почувствовала себя услышанной. Греки (Константинопольский патриархат – ред.), конечно, в панике от того, что они теряют свою монополию по прямому доступу к властям США. Тем не менее, православные поняли, что и до американского правительства дошли сведения о гонениях на УПЦ, и это всех удовлетворило. Надеемся, что последует и соответствующая реакция", - сказал собеседник агентства.

Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ) из раскольнических структур. Большинство православных поместных Церквей, за исключением Константинопольской, Элладской, Кипрской и Александрийской, не признали ПЦУ. Русская православная церковь в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.

Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.