Западные политики без США на G20 ищут контактов с Россией, сообщил источник
16:56 21.11.2025 (обновлено: 17:58 21.11.2025)
Западные политики без США на G20 ищут контактов с Россией, сообщил источник
Западные политики без США на G20 ищут контактов с Россией, сообщил источник
в мире, сша, юар, йоханнесбург, дональд трамп, максим орешкин, большая двадцатка, россия
В мире, США, ЮАР, Йоханнесбург, Дональд Трамп, Максим Орешкин, Большая двадцатка, Россия
Западные политики без США на G20 ищут контактов с Россией, сообщил источник

© AP Photo / Themba HadebeБаннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, Южная Африка
© AP Photo / Themba Hadebe
Баннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, Южная Африка
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Западные политики из-за отсутствия Вашингтона на саммите G20 в ЮАР ищут возможности для диалога с Москвой, сообщил источник РИА Новости.
"Западники ослаблены отсутствием США, уменьшением своей роли в мировой политике и экономике. Все чаще они вынуждены искать контакты и точки соприкосновения с Россией", — сказал он.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что считает проведение предстоящего саммита "Группы двадцати" в ЮАР полным позором. Он добавил, что никто из американского правительства не собирается посещать его из-за "нарушения прав белого населения".
Лидерский саммит пройдет в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.

В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.

