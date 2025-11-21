https://ria.ru/20251121/istochnik-2056655469.html
Западные политики без США на G20 ищут контактов с Россией, сообщил источник
Западные политики без США на G20 ищут контактов с Россией, сообщил источник - РИА Новости, 21.11.2025
Западные политики без США на G20 ищут контактов с Россией, сообщил источник
Западные политики из-за отсутствия Вашингтона на саммите G20 в ЮАР ищут возможности для диалога с Москвой, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:56:00+03:00
2025-11-21T16:56:00+03:00
2025-11-21T17:58:00+03:00
в мире
сша
юар
йоханнесбург
дональд трамп
максим орешкин
большая двадцатка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056665342_320:500:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb795923733025d96bad09b276ea7ad0.jpg
https://ria.ru/20251120/prezident-2056399806.html
https://ria.ru/20251121/es-2056564053.html
сша
юар
йоханнесбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056665342_522:136:3072:2048_1920x0_80_0_0_9416afb7c210a945cf0496713ab319f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, юар, йоханнесбург, дональд трамп, максим орешкин, большая двадцатка, россия
В мире, США, ЮАР, Йоханнесбург, Дональд Трамп, Максим Орешкин, Большая двадцатка, Россия
Западные политики без США на G20 ищут контактов с Россией, сообщил источник
Запад вынужден искать контакты с Россией из-за отсутствия США на саммите G20