В Подмосковье появилось объявление о поисках возможной жертвы маньяка

НОГИНСК (Московская обл.), 21 ноя - РИА Новости. Объявление с просьбой найти 25-летнюю девушку размещено в СНТ в подмосковном Богородском округе, где жил задержанный по делу об исчезновении двух девушек, передает корреспондент РИА Новости.

Объявление об исчезновении 25-летней девушки с ее фотографией и с просьбой помочь найти человека висит около местного магазина в СНТ в Богородском городском округе, где проживал задержанный.

Как следует из объявления, девушка пропала 27 октября. Ее рост 160 сантиметров, волосы темно-русые, худощавое телосложение, глаза светло-карие. Одета она была, предположительно, в черное пальто и светлые джинсы, с собой у нее был белый рюкзак.

Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в четверг рассказала, что житель Подмосковья задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них пропали.

По данным следствия, не так давно в больницу в Волгоградской области поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.

Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. Как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.

Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что задержанный был судим за кражу и разбой.