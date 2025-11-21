https://ria.ru/20251121/iran-2056474649.html
Глава иранского МИД рассказал о помощи со стороны России
Глава иранского МИД рассказал о помощи со стороны России
Россия оказала Ирану большую помощь во время 12-дневной войны с Израилем в июне, с тех пор Москва и Тегеран расширили военное сотрудничество, заявил глава... РИА Новости, 21.11.2025
Глава иранского МИД рассказал о помощи со стороны России
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия оказала Ирану большую помощь во время 12-дневной войны с Израилем в июне, с тех пор Москва и Тегеран расширили военное сотрудничество, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.
"Русские сильно нам помогли во время 12-дневной войны, и с тех пор наше (военное - ред.) сотрудничество возросло", - заявил дипломат в интервью журналу Economist.
Аракчи
отметил, что между Россией
и Ираном
всегда были очень хорошие отношения.
"Они (русские - ред.) очень помогают нам во многих отношениях. И мы сотрудничаем во многих разных областях, включая вопросы военного характера", - заявил он.
Глава иранского МИД также подчеркнул, что Тегеран
всегда выступал за мирное урегулирование украинского конфликта.
Израиль
в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США
, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре
, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп
после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке
.