Рейтинг@Mail.ru
Глава иранского МИД рассказал о помощи со стороны России - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/iran-2056474649.html
Глава иранского МИД рассказал о помощи со стороны России
Глава иранского МИД рассказал о помощи со стороны России - РИА Новости, 21.11.2025
Глава иранского МИД рассказал о помощи со стороны России
Россия оказала Ирану большую помощь во время 12-дневной войны с Израилем в июне, с тех пор Москва и Тегеран расширили военное сотрудничество, заявил глава... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T02:33:00+03:00
2025-11-21T02:33:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
аббас аракчи
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022705096_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_841699550ceb92db7da558fbce516a7e.jpg
https://ria.ru/20251120/iran-2056168159.html
https://ria.ru/20251011/iran-2047739090.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022705096_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_a2a51b94b58eb7b9c85333f5470d359e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, аббас аракчи, дональд трамп
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп
Глава иранского МИД рассказал о помощи со стороны России

Аракчи: Россия помогла Ирану во время 12-дневной войны с Израилем

© AP Photo / Vahid SalemiВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия оказала Ирану большую помощь во время 12-дневной войны с Израилем в июне, с тех пор Москва и Тегеран расширили военное сотрудничество, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.
"Русские сильно нам помогли во время 12-дневной войны, и с тех пор наше (военное - ред.) сотрудничество возросло", - заявил дипломат в интервью журналу Economist.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
МИД Ирана назвал проект резолюции о доступе к ядерным объектам провокацией
20 ноября, 02:23
Аракчи отметил, что между Россией и Ираном всегда были очень хорошие отношения.
"Они (русские - ред.) очень помогают нам во многих отношениях. И мы сотрудничаем во многих разных областях, включая вопросы военного характера", - заявил он.
Глава иранского МИД также подчеркнул, что Тегеран всегда выступал за мирное урегулирование украинского конфликта.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Аракчи: Россия сообщила Ирану о нежелании Израиля возобновить конфликт
11 октября, 23:23
 
В миреИранТегеран (город)СШААббас АракчиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала