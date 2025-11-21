Глава иранского МИД рассказал о помощи со стороны России

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия оказала Ирану большую помощь во время 12-дневной войны с Израилем в июне, с тех пор Москва и Тегеран расширили военное сотрудничество, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Русские сильно нам помогли во время 12-дневной войны, и с тех пор наше (военное - ред.) сотрудничество возросло", - заявил дипломат в интервью журналу Economist.

"Они (русские - ред.) очень помогают нам во многих отношениях. И мы сотрудничаем во многих разных областях, включая вопросы военного характера", - заявил он.

Глава иранского МИД также подчеркнул, что Тегеран всегда выступал за мирное урегулирование украинского конфликта.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.