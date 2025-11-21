Иран не намерен извлекать уран из-под завалов без соглашения с МАГАТЭ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Иран не намерен извлекать обогащенный уран из-под завалов на ядерных объектах, подвергшихся атаке Израиля и США, без соглашения с МАГАТЭ, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.
В интервью журналу Economist министр категорически отверг версию, согласно которой Иран вывез часть обогащенного материала еще до бомбардировок.
Глава МИД отметил, что МАГАТЭ не проводит инспекций подвергшихся нападению объектов из-за отсутствия протокола для таких ситуаций.
«
"Ни один находящийся под гарантиями мирный ядерный объект до сих пор не подвергался нападению, поэтому нет прецедента в отношении того, как проводить инспекцию после нападения", - добавил он.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также объявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".