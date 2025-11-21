ВВС Индии подтвердили крушение истребителя на авиасалоне в Дубае

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноя – РИА Новости. ВВС Индии подтвердили крушение истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае, передает агентство АНИ.
"Самолет Tejas ВВС Индии потерпел крушение на авиасалоне Dubai Air Show-25. Подробности происшествия уточняются и будут опубликованы позднее", - сообщил представитель ВВС.
Ранее правительство Индии опровергло заявления о том, что у участвующего в Дубайском авиасалоне истребителя Tejas Mk1 произошла утечка масла. Там отметили, что на распространяемом видео показан плановый, преднамеренный слив конденсата из системы кондиционирования воздуха и бортовой системы генерации кислорода самолета, что является стандартной процедурой для самолетов, эксплуатируемых таких условиях, как в Дубае.
Многоцелевой однодвигателевый сверхзвуковой истребитель Tejas является на 60% продуктом собственной разработки компании Hindustan Aeronautics Limited и минобороны Индии. Разработка истребителей Tejas продолжалась больше 30 лет. Правительство страны одобрило разработку легких боевых самолетов в 1983 году, и изначально планировалось, что они поступят в ВВС в 1994 году, однако они были поставлены на вооружение только в 2015 году.