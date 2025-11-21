Рейтинг@Mail.ru
ВВС Индии подтвердили крушение истребителя на авиасалоне в Дубае - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 21.11.2025 (обновлено: 14:35 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/indiya-2056590647.html
ВВС Индии подтвердили крушение истребителя на авиасалоне в Дубае
ВВС Индии подтвердили крушение истребителя на авиасалоне в Дубае - РИА Новости, 21.11.2025
ВВС Индии подтвердили крушение истребителя на авиасалоне в Дубае
ВВС Индии подтвердили крушение истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае, передает агентство АНИ. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:23:00+03:00
2025-11-21T14:35:00+03:00
в мире
индия
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056592415_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5b9cc8e0b1b3c8ed6152cb3d9386a36c.jpg
https://ria.ru/20251121/dubay-2056585658.html
индия
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056592415_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_2f74f75504ee0cc51acb0d543d634035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, дубай
В мире, Индия, Дубай
ВВС Индии подтвердили крушение истребителя на авиасалоне в Дубае

ВВС Индии подтвердили крушение истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае

© AP Photo / Jon GambrellДым на месте падения истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае. 21 ноября 2025
Дым на месте падения истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае. 21 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Jon Gambrell
Дым на месте падения истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае. 21 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноя – РИА Новости. ВВС Индии подтвердили крушение истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае, передает агентство АНИ.
"Самолет Tejas ВВС Индии потерпел крушение на авиасалоне Dubai Air Show-25. Подробности происшествия уточняются и будут опубликованы позднее", - сообщил представитель ВВС.
Ранее правительство Индии опровергло заявления о том, что у участвующего в Дубайском авиасалоне истребителя Tejas Mk1 произошла утечка масла. Там отметили, что на распространяемом видео показан плановый, преднамеренный слив конденсата из системы кондиционирования воздуха и бортовой системы генерации кислорода самолета, что является стандартной процедурой для самолетов, эксплуатируемых таких условиях, как в Дубае.
Многоцелевой однодвигателевый сверхзвуковой истребитель Tejas является на 60% продуктом собственной разработки компании Hindustan Aeronautics Limited и минобороны Индии. Разработка истребителей Tejas продолжалась больше 30 лет. Правительство страны одобрило разработку легких боевых самолетов в 1983 году, и изначально планировалось, что они поступят в ВВС в 1994 году, однако они были поставлены на вооружение только в 2015 году.
Взрыв на месте падения истребителя на авиасалоне в Дубае - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Пилот разбившегося в Дубае истребителя погиб, заявили ВВС Индии
Вчера, 14:09
 
В миреИндияДубай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала