"Алиса AI" вышла на первое место по охватам среди ИИ-сервисов в России

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новая нейросетевая модель "Яндекса" "Алиса AI" вышла на первое место среди ИИ-сервисов по охвату пользователей в октябре текущего года, обогнав DeepSeek, GigaChat и ChatGPT, следует из данных Mediascope.

Согласно данным, представленным на конференции Mediascope 2025, в октябре охват "Алисы AI" составил 14,3% населения России , китайский DeepSeek выбирают только 9,4% пользователей, российский GigaChat - 4%, ChatGPT - 3,5%, Perplexity AI - 1,4%, Character AI - 0,8%.

В исследовательской компании рассказали, что в среднем ИИ-сервисами в России пользуются 26% населения, причем в возрастных категориях 12-17 лет и 18-24 года доля пользователей превышает 50%. Меньше всего пользователей ИИ-сервисов в категории старше 65 лет - менее 10%.

Как прокомментировали РИА Новости в " Яндексе ", тренд на снижение популярности зарубежных ИИ-сервисов наблюдается с начала лета. Нейросеть "Алиса AI", в свою очередь, меньше чем за сутки после запуска попала на первую строчку в российском App Store и вошло в тройку лидеров Google Play. За первую неделю приложение скачали 1,5 миллиона раз.

"Россияне стали чаще выбирать отечественные сервисы. Это особенно заметно по аудитории чат-ботов в мессенджерах, где зарубежные нейросети доступны без VPN. За полгода их доля сократилась более чем в 2 раза. Снижалась и популярность зарубежных нейросетей в целом. Окончательный перелом произошел с появлением на рынке обновленной "Алисы AI", - отметили в компании.