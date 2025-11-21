Рейтинг@Mail.ru
16:19 21.11.2025 (обновлено: 16:20 21.11.2025)
"Алиса AI" вышла на первое место по охватам среди ИИ-сервисов в России
"Алиса AI" вышла на первое место по охватам среди ИИ-сервисов в России
технологии, россия, яндекс, google, общество
Технологии, Россия, Яндекс, Google, Общество
"Алиса AI" вышла на первое место по охватам среди ИИ-сервисов в России

Mediascope: Алиса AI обогнала DeepSeek и ChatGPT по охвату пользователей в РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУмная колонка "Яндекс.Станция"
Умная колонка Яндекс.Станция - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Умная колонка "Яндекс.Станция". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новая нейросетевая модель "Яндекса" "Алиса AI" вышла на первое место среди ИИ-сервисов по охвату пользователей в октябре текущего года, обогнав DeepSeek, GigaChat и ChatGPT, следует из данных Mediascope.
Согласно данным, представленным на конференции Mediascope 2025, в октябре охват "Алисы AI" составил 14,3% населения России, китайский DeepSeek выбирают только 9,4% пользователей, российский GigaChat - 4%, ChatGPT - 3,5%, Perplexity AI - 1,4%, Character AI - 0,8%.
Умная колонка Яндекс. Станция Мини - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Яндекс" заявил, что "Алиса" не слушает разговоры без ведома пользователей
13 ноября, 18:03
В исследовательской компании рассказали, что в среднем ИИ-сервисами в России пользуются 26% населения, причем в возрастных категориях 12-17 лет и 18-24 года доля пользователей превышает 50%. Меньше всего пользователей ИИ-сервисов в категории старше 65 лет - менее 10%.
Как прокомментировали РИА Новости в "Яндексе", тренд на снижение популярности зарубежных ИИ-сервисов наблюдается с начала лета. Нейросеть "Алиса AI", в свою очередь, меньше чем за сутки после запуска попала на первую строчку в российском App Store и вошло в тройку лидеров Google Play. За первую неделю приложение скачали 1,5 миллиона раз.
"Россияне стали чаще выбирать отечественные сервисы. Это особенно заметно по аудитории чат-ботов в мессенджерах, где зарубежные нейросети доступны без VPN. За полгода их доля сократилась более чем в 2 раза. Снижалась и популярность зарубежных нейросетей в целом. Окончательный перелом произошел с появлением на рынке обновленной "Алисы AI", - отметили в компании.
В конце октября "Яндекс" представил единое семейство моделей Alice AI ("Алиса AI") - в нем объединены нейросети для генерации текста, работы с изображениями и создания картинок. В дальнейшем Alice AI научится запоминать график дел пользователя, напоминать о важном и выполнять его поручения с помощью ИИ-агентов.
Девушка распаковывает посылку - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
ИИ-агент для помощи с выбором товаров появился на "Яндекс Маркете"
7 ноября, 10:52
 
ТехнологииРоссияЯндексGoogleОбщество
 
 
