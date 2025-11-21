Рейтинг@Mail.ru
Сын нациста Гунько занимался благотворительностью - РИА Новости, 21.11.2025
03:11 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/gunko-2056476954.html
Сын нациста Гунько занимался благотворительностью
Сын нациста Гунько занимался благотворительностью

Сын нациста Гунько работал в благотворительном фонде и горнодобывающей компании

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мартин Гунько, сын нациста Ярослава Гунько, выдачи которого добивается Москва, занимал руководящие должности в региональном благотворительном фонде и горнодобывающей компании в канадском городе Норт-Бей, выяснило РИА Новости, проанализировав данные открытых источников в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса.
Следственный комитет РФ установил, что Ярослав Гунько, служивший в дивизии СС "Галичина", и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
РИА Новости выяснило, где живет нацист Гунько
20 ноября, 03:45
РИА Новости выяснило, что Мартин Гунько был председателем фонда North Bay Regional Health Center Foundation, а также работал финансовым директором компании Redpath Holdings, одного из крупнейших предприятий в горнодобывающей отрасли региона.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьером Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Внучка эсэсовца Гунько продвигала ЛГБТ*-ценности
19 ноября, 02:55
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
