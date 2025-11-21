Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото

Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады

© Кадр трансляции телеканала CTV News Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мартин Гунько, сын нациста Ярослава Гунько, выдачи которого добивается Москва, занимал руководящие должности в региональном благотворительном фонде и горнодобывающей компании в канадском городе Норт-Бей, выяснило РИА Новости, проанализировав данные открытых источников в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса.

Следственный комитет РФ установил, что Ярослав Гунько, служивший в дивизии СС "Галичина", и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР , включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.

РИА Новости выяснило, что Мартин Гунько был председателем фонда North Bay Regional Health Center Foundation, а также работал финансовым директором компании Redpath Holdings, одного из крупнейших предприятий в горнодобывающей отрасли региона.

В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьером Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.

В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".

Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.