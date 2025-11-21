https://ria.ru/20251121/gruzija-2056554707.html
В турецком военном самолете, разбившемся в Грузии, не нашли взрывчатки
В турецком военном самолете, разбившемся в Грузии, не нашли взрывчатки
В турецком военном самолете, разбившемся в Грузии, не нашли взрывчатки
Эксперты не обнаружили следов взрывчатки в турецком военном самолёте, потерпевшем крушение в Грузии и приведшем к гибели 20 военных, сообщила газета Sabah со... РИА Новости, 21.11.2025
в мире
грузия
турция
c-130 hercules
грузия
турция
в мире, грузия, турция, c-130 hercules
В мире, Грузия, Турция, C-130 Hercules
Эксперты не нашли следов взрывчатки в упавшем в Грузии турецком военном самолёте