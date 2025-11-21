Рейтинг@Mail.ru
В турецком военном самолете, разбившемся в Грузии, не нашли взрывчатки - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/gruzija-2056554707.html
В турецком военном самолете, разбившемся в Грузии, не нашли взрывчатки
В турецком военном самолете, разбившемся в Грузии, не нашли взрывчатки - РИА Новости, 21.11.2025
В турецком военном самолете, разбившемся в Грузии, не нашли взрывчатки
Эксперты не обнаружили следов взрывчатки в турецком военном самолёте, потерпевшем крушение в Грузии и приведшем к гибели 20 военных, сообщила газета Sabah со... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T12:36:00+03:00
2025-11-21T12:36:00+03:00
в мире
грузия
турция
c-130 hercules
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054402512_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3bc26b45df2a44d8d6500fc274bfbd8.jpg
https://ria.ru/20251113/voennye-2054697816.html
грузия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054402512_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_19e86f3d55330845b2766f53670a0b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, турция, c-130 hercules
В мире, Грузия, Турция, C-130 Hercules
В турецком военном самолете, разбившемся в Грузии, не нашли взрывчатки

Эксперты не нашли следов взрывчатки в упавшем в Грузии турецком военном самолёте

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeМесто крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы
Место крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Место крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 21 ноя - РИА Новости. Эксперты не обнаружили следов взрывчатки в турецком военном самолёте, потерпевшем крушение в Грузии и приведшем к гибели 20 военных, сообщила газета Sabah со ссылкой на отчёт криминалистической лаборатории жандармерии.
Министерство обороны Турции ранее сообщило, что транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился 11 ноября на территории Грузии. В результате катастрофы погибли 20 военных. В администрации президента Турции подчеркивали, что расследование проводится с особой тщательностью.
По данным издания, специалисты провели комплексный анализ обломков самолёта.
"В связи с крушением военного транспортного самолёта криминальная лаборатория жандармерии также подготовила отчёт. Согласно полученным Sabah сведениям, в документе говорится, что "в ходе расследования не было обнаружено следов взрывчатых веществ", - пишет газета.
Место крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Грузии нашли тела всех погибших при крушении турецкого военного самолета
13 ноября, 11:27
 
В миреГрузияТурцияC-130 Hercules
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала