Экипаж корвета "Гремящий" завершил деловые мероприятия в Бангладеш - 21.11.2025
05:20 21.11.2025
Экипаж корвета "Гремящий" завершил деловые мероприятия в Бангладеш
читтагонг
вмф рф
бангладеш
россия
безопасность
читтагонг
бангладеш
россия
читтагонг, вмф рф, бангладеш, россия, безопасность
Читтагонг, ВМФ РФ, Бангладеш, Россия, Безопасность
© Фото : Пресс-служба ВМФКорвет Гремящий
© Фото : Пресс-служба ВМФ
Корвет Гремящий. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Деловые мероприятия экипажа корвета "Гремящий" в Народной Республике Бангладеш завершены, сообщили в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМФ России.
"Экипаж корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота завершил мероприятия делового захода в Народную Республику Бангладеш, покинул территориальные воды и приступил к дальнейшему выполнению задач по плану дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что за время пребывания в порту Читтагонг российские военнослужащие приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных оказанию помощи военными моряками-тихоокеанцами в 1972-1974 годах по расчистке заминированного и заблокированного порта Читтагонг на этапе становления молодой республики. Также в порту Читтагонг российские офицеры провели встречи с представителями военно-морских сил принимающей стороны.
