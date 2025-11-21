https://ria.ru/20251121/gremyaschiy-2056487312.html
Экипаж корвета "Гремящий" завершил деловые мероприятия в Бангладеш
Экипаж корвета "Гремящий" завершил деловые мероприятия в Бангладеш
читтагонг
бангладеш
россия
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Деловые мероприятия экипажа корвета "Гремящий" в Народной Республике Бангладеш завершены, сообщили в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМФ России.
"Экипаж корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота завершил мероприятия делового захода в Народную Республику Бангладеш, покинул территориальные воды и приступил к дальнейшему выполнению задач по плану дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что за время пребывания в порту Читтагонг
российские военнослужащие приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных оказанию помощи военными моряками-тихоокеанцами в 1972-1974 годах по расчистке заминированного и заблокированного порта Читтагонг на этапе становления молодой республики. Также в порту Читтагонг российские офицеры провели встречи с представителями военно-морских сил принимающей стороны.