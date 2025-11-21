Экипаж корвета "Гремящий" завершил деловые мероприятия в Бангладеш

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Деловые мероприятия экипажа корвета "Гремящий" в Народной Республике Бангладеш завершены, сообщили в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМФ России.

"Экипаж корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота завершил мероприятия делового захода в Народную Республику Бангладеш, покинул территориальные воды и приступил к дальнейшему выполнению задач по плану дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщили в пресс-службе.