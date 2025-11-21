https://ria.ru/20251121/gosduma-2056642267.html
Госдума приоритетно рассмотрит проект, закрепляющий кресты в описании герба
Госдума приоритетно рассмотрит проект, закрепляющий кресты в описании герба
Госдума приоритетно рассмотрит проект, закрепляющий кресты в описании герба
Госдума в приоритетом порядке рассмотрит законопроект, закрепляющий наличие крестов в описании герба России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.11.2025
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
Госдума приоритетно рассмотрит проект, закрепляющий кресты в описании герба
Госдума приоритетно рассмотрит проект, закрепляющий кресты в описании герба РФ
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума в приоритетом порядке рассмотрит законопроект, закрепляющий наличие крестов в описании герба России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке. Герб Российской Федерации – это один из символов нашей государственности. Мы должны сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения. Поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе", - сказал Володин.
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы
.
Председатель Госдумы также направил законопроект в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Его авторами выступили 412 депутатов во главе с Володиным.
Инициативой предлагается внести изменения в статью 1 федерального конституционного закона "О Государственном гербе Российской Федерации". Законопроектом предлагается дополнить описание герба РФ
указанием на то, что "малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".
Ранее Володин сообщал о большом количестве обращений по поводу изображений госсимволики без крестов или с другими элементами вместо них. По его словам, необходимо защищать национальную идентичность — русский язык, веру, культуру, историю.