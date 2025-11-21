Рейтинг@Mail.ru
Госдума приоритетно рассмотрит проект, закрепляющий кресты в описании герба - РИА Новости, 21.11.2025
16:34 21.11.2025 (обновлено: 16:35 21.11.2025)
Госдума приоритетно рассмотрит проект, закрепляющий кресты в описании герба
Госдума приоритетно рассмотрит проект, закрепляющий кресты в описании герба
Госдума в приоритетом порядке рассмотрит законопроект, закрепляющий наличие крестов в описании герба России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:34:00+03:00
2025-11-21T16:35:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
россия
Госдума приоритетно рассмотрит проект, закрепляющий кресты в описании герба

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Здание Государственной думы России на Охотном ряду
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума в приоритетом порядке рассмотрит законопроект, закрепляющий наличие крестов в описании герба России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке. Герб Российской Федерации – это один из символов нашей государственности. Мы должны сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения. Поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В РПЦ поддержали законопроект, закрепляющий кресты на гербе России
20 ноября, 13:42
Председатель Госдумы также направил законопроект в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Его авторами выступили 412 депутатов во главе с Володиным.
Инициативой предлагается внести изменения в статью 1 федерального конституционного закона "О Государственном гербе Российской Федерации". Законопроектом предлагается дополнить описание герба РФ указанием на то, что "малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".
Ранее Володин сообщал о большом количестве обращений по поводу изображений госсимволики без крестов или с другими элементами вместо них. По его словам, необходимо защищать национальную идентичность — русский язык, веру, культуру, историю.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Госдуме прокомментировали освобождение Купянска
Вчера, 10:11
 
