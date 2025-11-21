Госдума приоритетно рассмотрит проект, закрепляющий кресты в описании герба

Председатель Госдумы также направил законопроект в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Его авторами выступили 412 депутатов во главе с Володиным.

Ранее Володин сообщал о большом количестве обращений по поводу изображений госсимволики без крестов или с другими элементами вместо них. По его словам, необходимо защищать национальную идентичность — русский язык, веру, культуру, историю.