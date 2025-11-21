Госдума приняла закон о платном доступе компаний к базам данных МВД

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о разрешении платного доступа для организаций к базам МВД с использованием СМЭВ.
Речь идет о поправках правительства в Федеральный Закон "О полиции" в рамках бюджетного пакета.
Устанавливается, что информация, содержащаяся в банках данных о гражданах, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием СМЭВ, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Эти данные будут предоставлять за плату в случаях, порядке и размере, которые определит правительство.
Также регламентируется проведение контрольного мониторинга Федеральным казначейством. Это один из методов осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.