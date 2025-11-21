Рейтинг@Mail.ru
00:47 21.11.2025 (обновлено: 01:11 21.11.2025)
Госдума приняла закон о платном доступе компаний к базам данных МВД
Дарья Буймова
госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о разрешении платного доступа для организаций к базам МВД с использованием СМЭВ.
Речь идет о поправках правительства в Федеральный Закон "О полиции" в рамках бюджетного пакета.
Устанавливается, что информация, содержащаяся в банках данных о гражданах, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием СМЭВ, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Эти данные будут предоставлять за плату в случаях, порядке и размере, которые определит правительство.
Также регламентируется проведение контрольного мониторинга Федеральным казначейством. Это один из методов осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. 14 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Путин обсудил с СБ противодействие правонарушениям с использованием IT
14 ноября, 14:00
 
