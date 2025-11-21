Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили разрешить многодетным оплату стоматолога маткапиталом
00:09 21.11.2025 (обновлено: 00:26 21.11.2025)
В Госдуме предложили разрешить многодетным оплату стоматолога маткапиталом
В Госдуме предложили разрешить многодетным оплату стоматолога маткапиталом - РИА Новости, 21.11.2025
В Госдуме предложили разрешить многодетным оплату стоматолога маткапиталом
2025
общество, госдума рф, семья
Общество, Госдума РФ, Семья
В Госдуме предложили разрешить многодетным оплату стоматолога маткапиталом

Депутат Гусев предложил разрешить многодетным оплату стоматолога маткапиталом

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предусматривается право многодетных матерей направлять средства материнского капитала на получение стоматологических и ортодонтических услуг в государственных и муниципальных медорганизациях, работающих в системе ОМС, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
Ззаседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал на ремонт жилья
30 октября, 10:42
"Проект федерального закона разработан с целью расширения направлений использования средств материнского капитала, в частности, для предоставления многодетным матерям стоматологических услуг в государственных и муниципальных медицинских организациях, финансируемых в системе обязательного медицинского страхования (ОМС)", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом предполагается, что услуги будут предоставляться в учреждениях, участвующих в системе обязательного медицинского страхования, что обеспечит единые стандарты качества и доступность для семей.
В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство не предусматривает оплату стоматологических услуг средствами маткапитала, несмотря на их значимость для здоровья женщин. Принятие поправок, по мнению депутатов, обеспечит матерям дополнительные социальные гарантии и создаст правовые основания для разработки подзаконных актов.
"Сегодня стоматологическая помощь - серьёзная статья расходов для семей, где воспитывается трое и более детей. Предоставление права оплачивать такие услуги за счет материнского капитала позволит снизить нагрузку на бюджет семьи и укрепить здоровье матерей, от которого напрямую зависит благополучие детей", - сказал Гусев РИА Новости.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Госдуме назвали размер маткапитала на второго ребенка в 2026 году
31 октября, 01:56
 
