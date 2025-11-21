"Как-то импортненько": как француз нашел нашим фигуристам русский стиль

Российские тренеры мечтают вернуться в лидеры мировых танцев на льду после отстранения, но возможно ли это? Как возрождается тот самый победный русский стиль, в интервью РИА Новости Спорт рассказал один из мастеров создания танцевальных дуэтов Алексей Горшков.

Это что, шедевр?

- Василиса Кагановская/Максим Некрасов – ваши ученики и наше будущее. Кто придумал поставить им ритм-танец под The Prodigy?

- Коллективное решение нашей команды. Изначально мы хотели сделать программу под Depeche Mode, но судьи эту идею заблокировали, потому что это конец 80-х (а тема ритм-танца в сезоне – музыка 90-х). Но самое смешное – потом ту же самую музыку взяли Лоранс Фурнье-Бодри с Гийомом Сизероном , и их тоже заставили ее поменять.

Нам же надо было искать что-то другое, но в той же стилистике. На это нас натолкнуло преображение Максима в номере под "Отряд самоубийц" на последнем "Русском вызове". Тогда мы поняли, что ребята могут быть не только яркими, но и дерзкими, драйвовыми. Выбрали The Prodigy и сразу поняли, что попали. А потом приехал Бенуа (Ришо – лучший постановщик мира по версии ISU – прим. РИА Новости) – и у Васи с Максом начала получаться абсолютно другая стилистическая история.

- Вы постоянно бросаете ребят в разные стили.

- Мы поняли, что они могут быть совершенно разными. Даже не представляю, какие постановки им лучше взять на следующие сезоны? Потому что у них получается все, что мы им предлагаем. Вася – классная. Максим – еще более прикольный становится. Пусть они тоже прощупывают себя.

- Сотрудничество с Ришо – тоже часть этого прощупывания?

- Можно сказать и так. Причем к моменту, когда Бенуа прилетел в Россию, у нас уже был готов макет произвольного танца, который мы делали с Максимом Стависким . Бенуа знал об этом и попросил показать, что у нас там получилось. Я отказался.

© Getty Images / Elsa - International Skating Union Бенуа Ришо © Getty Images / Elsa - International Skating Union Бенуа Ришо

- Почему?

- Макет мы делали для себя. Там были расставлены элементы, интересные фишки, он был хорошим. Но я хотел, чтобы Вася с Максом почерпнули от Бенуа совершенно новый стиль. И для этого было нужно, чтобы он творил с нуля.

- В чем этот новый стиль Ришо?

- В лаконичности.

- Расшифруйте.

- Мы очень много обсуждали с Бенуа, в чем заключается Russian Style танцев на льду. Пришли к мнению, что это обилие взмахов рукой, постоянно надо куда-то бежать. Перманентный разрыв аорты. Идеальный пример подобного, на мой взгляд, Наталья Бестемьянова /Андрей Букин.

В этом стиле ставил и я сам. Бенуа рассказывал, что учился на моих программах, приводил мне множество примеров. А сейчас так получилось, что я учусь у него.

У меня был похожий пример, когда мы работали с Николаем Морозовым. Он мои программы "резал" практически наполовину. Выкидывал множество вещей, которые мне казались красивыми и уместными. Я совершенно не понимал, зачем это нужно? Я же столько всего туда напихал! Но он меня успокаивал: "Не переживай, так будет лучше".

Бенуа работает в схожей манере. Он считает, что не нужно перегружать программу лишними деталями – она должна быть стильной и аккуратной. И посмотрев на то, что он сделал для Василисы с Максимом в этом сезоне, я могу сказать, что у него получилось. Не буду бросаться громкими словами, что это "шедевр", но этот подход в современных танцах на льду точно работает.

- Получается, программы Василисы и Максима этого года – не стереотипный Russian Style?

- Определенно. И это, кстати, видим не только мы сами. Когда в процессе постановок к нам приехали руководители федерации, первое, что они нам сказали – "как-то импортненько". И это правда – они в этой постановке выглядят совершенно другими.

- Хотя музыка достаточно популярна в фигурном катании, да и в целом лиричный стиль очень распространен. А на выходе получилось свежо.

- Думаю, этот стиль нам следует сохранить на ближайшее время. Мы хотим продолжить работу с Бенуа и в следующем сезоне. Руководство федерации в курсе, мы получили от них предварительное одобрение.

Бились на равных с лидерами

- Ритм-танец на контрасте с произвольным выглядит, наоборот, очень насыщенным и сложным.

- Он таков и есть, да. Проблема в том, что Васе с Максом еще нужно его выкатать. Пока получилось только один раз.

- С чем, кстати, это связано? С избытком сложности?

- Конечно. Произвольный им катать в два раза легче. Но мы на пути и к чистому ритм-танцу.

- Как вам текущий сезон?

- Все проходит неплохо. Мне нравится стрессоустойчивость Васи с Максом. В том сезоне для меня было очень важно, чтобы они уверенно прошли Финал Гран-при, потому что тогда они, пожалуй, первый раз оказались под давлением ожиданий. Сейчас эта линия продолжается – на них смотрят иначе, они в обойме. И они справляются. Пожалуй, сейчас это самое главное.

- В этом сезоне две главные пары конкурентов – это Александра Степанова/Иван Букин и Василиса с Максимом. Как ощущается соперничество изнутри?

- Саша с Ваней для нашей команды не чужие люди. Они молодцы, что столько лет не теряют мотивацию, держат планку. Скажу честно – я хотел, чтобы Вася с Максом пересеклись на этапах с Сашей и Ваней. Мне кажется, что в Красноярске они бились на равных. Произвольный танец Степановой/Букина – без вопросов, они нас обкатали. И по сумме победили более чем заслуженно. Но вот в коротком, на мой взгляд, Вася с Максимом точно не уступили.