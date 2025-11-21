Рейтинг@Mail.ru
Музей Пушкина и Институт развития интернета создадут онлайн-карту шедевров
Культура
 
21.11.2025
Музей Пушкина и Институт развития интернета создадут онлайн-карту шедевров
Музей Пушкина и Институт развития интернета создадут онлайн-карту шедевров

ГМИИ им. Пушкина и Институт развития интернета создадут онлайн-карту шедевров

Здание ГМИИ им. А.С. Пушкина
Здание ГМИИ им. А.С. Пушкина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание ГМИИ им. А.С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и Институт развития интернета планируют создать большую онлайн-карту шедевров, хранящихся в музеях России, сообщила директор ГМИИ имени Пушкина Ольга Галактионова.
"У нас есть в планах создать большую карту шедевров, хранящихся в музеях страны. Мы ведем переговоры и обсуждения с Институтом развития интернета. Это онлайн-карта, чтобы было понимание, где и что хранится, где и что можно посмотреть, составить свой музейный маршрут и пройти по нему", - сказала она на пресс-конференции в рамках национального межмузейного проекта "Автор неизвестен", которая проходит в пятницу.
Галактионова подчеркнула, что в этой работе главное - это взаимодействие и партнерство между музеями.
"Снобизм - это вообще не очень приличное качество, на мой взгляд. Мы максимально находимся в партнерстве с художественными музеями", - добавила она.
Крестовские водонапорные башни в разрезе
КГХ Москвы приглашает на онлайн-экскурсию по Музею воды
4 января 2021
