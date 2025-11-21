Рейтинг@Mail.ru
Женская сборная Румынии по гимнастике распущена на фоне скандала, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
14:10 21.11.2025
Женская сборная Румынии по гимнастике распущена на фоне скандала, пишут СМИ
спортивная гимнастика
вокруг спорта
спортивная гимнастика, вокруг спорта
Спортивная гимнастика, Вокруг спорта
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Федерация гимнастики Румынии (RFG) распустила женскую команду по спортивной гимнастике после обвинений со стороны серебряного и бронзового призера чемпионата Европы 2018 года Денисы Голготэ в издевательствах и угрозах причинения тяжкого вреда здоровью по ходу мирового первенства в Джакарте, сообщает Antena Sport.
По информации источника, решение о роспуске было принято на заседании исполнительного комитета, который продолжался около семи часов. Отмечается, что спортсменки продолжат тренировки в своих клубах как минимум до конца 2025 года. Отмечается, что материалы, касающиеся инцидентов с травлей, были направлены в дисциплинарную комиссию, которая в ближайшее время предоставит итоговый отчет по ситуации.
В октябре по окончании чемпионата мира Голготэ обвинила членов национальной команды в издевательствах и угрозах причинением тяжкого вреда здоровью, не называя имен. Как уточняли румынские СМИ, речь шла о тренере сборной, призере Олимпийских игр 1988 года Камелии Войне, и ее дочери, 18-летней Сабрине Манеки-Войне, которая, как и Голготэ, входит в состав сборной Румынии. Голготэ, а также спортсменки Мара Чеплински и Анамаерия Михэеску после ЧМ подали жалобу в Федерацию гимнастики Румынии. В ноябре бывшая румынская гимнастка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о регулярных побоях в детстве со стороны Войни.
Федерация гимнастики Румынии в ответ на обвинения Голготэ в релизе на официальном сайте отметила, что в сборной отсутствует фаворитизм в пользу какой-либо из спортсменок, а подготовку к чемпионату мира все проводили в равных условиях. Также организация осудила любые формы дискриминации и неравенства и сообщила о продолжении расследования поданных Голготэ жалоб.
