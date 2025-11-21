https://ria.ru/20251121/gaza-2056607055.html
По меньшей мере 67 детей погибли в секторе Газа после прекращения огня
2025-11-21T14:55:00+03:00
2025-11-21T14:55:00+03:00
2025-11-21T16:55:00+03:00
ЖЕНЕВА, 21 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 67 детей были убиты в секторе Газа после прекращения огня в начале октября, еще десятки получили ранения, сообщил официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рикардо Пирес.
"Мы получили сообщения, что только вчера семь детей были убиты в городе Газа. С 11 октября по меньшей мере 67 детей были убиты в секторе Газа, десятки получили ранения. Это означает, что после прекращения огня погибают два ребенка в день", — сказал он на брифинге в Женеве
Он отметил, что наступающие холода также представляют риск для здоровья детей, многие из которых продолжают жить в палатках и других временных укрытиях, семьям не хватает даже одеял. Пирес сообщил, что это приводит к росту респираторных инфекций.
"Порядка 4000 детей по-прежнему нуждаются в срочной медицинской эвакуации", — сообщил он.
После объявления перемирия 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Как заявляла пресс-служба ЦАХАЛ, эти меры были приняты в связи с нарушением режима прекращения огня палестинской стороной.
Согласно статистике властей сектора Газа, всего с начала действия перемирия израильские военные совершили более 280 нарушений режима прекращения огня. В результате этих действий погибли 312 человек, пострадали еще 760.