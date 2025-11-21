https://ria.ru/20251121/galimov-2056678803.html
"Авангард" расторг контракт с Галимовым
"Авангард" расторг контракт с Галимовым - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
"Авангард" расторг контракт с Галимовым
Омский "Авангард" расторг контракт с российским нападающим Анселем Галимовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T17:58:00+03:00
2025-11-21T17:58:00+03:00
2025-11-21T17:58:00+03:00
хоккей
спорт
алексей сопин
ансель галимов
авангард
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056678655_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4de7a326c13c20e111642cbc7ff4853d.jpg
/20251120/sibir-2056448049.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056678655_45:0:1021:732_1920x0_80_0_0_dc023ecdaa467cd8e626d3b32159d238.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, алексей сопин, ансель галимов, авангард, спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Алексей Сопин, Ансель Галимов, Авангард, Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Авангард" расторг контракт с Галимовым
Галимов покинул "Авангард" через два месяца после подписания контракта