"Авангард" расторг контракт с Галимовым
17:58 21.11.2025
"Авангард" расторг контракт с Галимовым
"Авангард" расторг контракт с Галимовым
спорт, алексей сопин, ансель галимов, авангард, спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Алексей Сопин, Ансель Галимов, Авангард, Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Омский "Авангард" расторг контракт с российским нападающим Анселем Галимовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Галимов присоединился к "Авангарду" 18 сентября. В нынешнем сезоне он провел 16 игр регулярного чемпионата, в которых набрал 2 очка.
"В первую очередь хотелось бы поблагодарить Галимова за честную работу в составе нашей команды. Он пополнил ряды "Авангарда" в не самый простой момент и помогал команде набирать важные очки, когда несколько ведущих игроков были травмированы. Сейчас наша команда имеет неплохую глубину, и держать на лавке такого игрока мы не видим смысла. Уверен, Ансель своего последнего слова не сказал. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере!" - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин.
Галимову 34 года. Он также выступал в составе "Авангарда" с 2017 по 2019 год. Всего в КХЛ Галимов провел 695 матчей, в которых набрал 228 очков (118 голов + 110 передач). В прошлом сезоне он провел в составе "Спартака" 57 матчей в регулярном чемпионате и набрал 26 очков (14+12).
Хоккей. КХЛ. Динамо М - Сибирь (Новосибирск) - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Сибирь" прервала свою антирекордную серию поражений в КХЛ, одолев "Динамо"
Хоккей
 
