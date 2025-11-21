https://ria.ru/20251121/futbol-2056519809.html
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Дитер Херцог
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Дитер Херцог - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Дитер Херцог
Победитель чемпионата мира по футболу 1974 года в составе сборной ФРГ Дитер Херцог скончался в возрасте 79 лет, сообщается на сайте Немецкого футбольного союза... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T10:20:00+03:00
2025-11-21T10:20:00+03:00
2025-11-21T10:27:00+03:00
футбол
германия
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056521265_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f722c97de5ec6e64c571a06f61b7728.jpg
германия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056521265_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_74598ba21108b36d44b2721a88b46fd3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, спорт
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Дитер Херцог
Чемпион мира в составе сборной ФРГ Дитер Херцог умер на 80-м году жизни