Рейтинг@Mail.ru
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Дитер Херцог - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:20 21.11.2025 (обновлено: 10:27 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/futbol-2056519809.html
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Дитер Херцог
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Дитер Херцог - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Дитер Херцог
Победитель чемпионата мира по футболу 1974 года в составе сборной ФРГ Дитер Херцог скончался в возрасте 79 лет, сообщается на сайте Немецкого футбольного союза... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T10:20:00+03:00
2025-11-21T10:27:00+03:00
футбол
германия
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056521265_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f722c97de5ec6e64c571a06f61b7728.jpg
германия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056521265_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_74598ba21108b36d44b2721a88b46fd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
германия, спорт
Футбол, Германия, Спорт
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Дитер Херцог

Чемпион мира в составе сборной ФРГ Дитер Херцог умер на 80-м году жизни

© Getty Images / Christof KoepselДитер Херцог
Дитер Херцог - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Getty Images / Christof Koepsel
Дитер Херцог. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Победитель чемпионата мира по футболу 1974 года в составе сборной ФРГ Дитер Херцог скончался в возрасте 79 лет, сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).
Причины смерти экс-полузащитника не называются.
В качестве игрока Херцог выступал за "Боттроп", "Хамборн", "Фортуну" и "Байер". Вместе со сборной ФРГ он стал чемпионом мира 1974 года, сыграв на турнире в двух матчах. Всего полузащитник провел пять встреч за национальную команду. Херцог завершил профессиональную карьеру футболиста в 1983 году.
 
ФутболГерманияСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала