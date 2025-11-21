https://ria.ru/20251121/frantsija-2056689602.html
Оружие второго за неделю спортсмена-стрелка украли во Франции, сообщили СМИ
Оружие второго за неделю спортсмена-стрелка украли во Франции, сообщили СМИ - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Оружие второго за неделю спортсмена-стрелка украли во Франции, сообщили СМИ
Второй за неделю спортсмен-стрелок во Франции стал жертвой ограбления, у него также украли оружие, передает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T18:49:00+03:00
2025-11-21T18:49:00+03:00
2025-11-21T18:49:00+03:00
франция
спорт
стрелковый спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
/20251113/lichnost-2054718291.html
франция
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, спорт, стрелковый спорт
Франция, Спорт, Стрелковый спорт
Оружие второго за неделю спортсмена-стрелка украли во Франции, сообщили СМИ
AFP: во Франции украли оружие второго за неделю спортсмена-стрелка
ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. Второй за неделю спортсмен-стрелок во Франции стал жертвой ограбления, у него также украли оружие, передает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции.
На прошлой неделе телеканал BFMTV сообщал, что французский спецназ разыскивает подозреваемых в организации кражи оружия и боеприпасов из дома стрелка-спортсмена в Ницце
.
"Два пистолета были украдены у спортсмена-стрелка в Лиможе
после похожей кражи в Ницце и попытки (кражи - ред.) в Париже", - говорится в материале.
Кража произошла 20 ноября, ровно через неделю после аналогичного инцидента в Ницце, пишет Франс Пресс. Злоумышленник в капюшоне и перчатках проник в дом спортсмена и украл два пистолета, 500 патронов, брендовые часы и золотое украшение, передает агентство. Правоохранительные органы начали расследование.