Оружие второго за неделю спортсмена-стрелка украли во Франции, сообщили СМИ - 21.11.2025
18:49 21.11.2025
Оружие второго за неделю спортсмена-стрелка украли во Франции, сообщили СМИ
Оружие второго за неделю спортсмена-стрелка украли во Франции, сообщили СМИ
Второй за неделю спортсмен-стрелок во Франции стал жертвой ограбления, у него также украли оружие, передает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Оружие второго за неделю спортсмена-стрелка украли во Франции, сообщили СМИ

AFP: во Франции украли оружие второго за неделю спортсмена-стрелка

ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. Второй за неделю спортсмен-стрелок во Франции стал жертвой ограбления, у него также украли оружие, передает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции.
На прошлой неделе телеканал BFMTV сообщал, что французский спецназ разыскивает подозреваемых в организации кражи оружия и боеприпасов из дома стрелка-спортсмена в Ницце.
"Два пистолета были украдены у спортсмена-стрелка в Лиможе после похожей кражи в Ницце и попытки (кражи - ред.) в Париже", - говорится в материале.
Кража произошла 20 ноября, ровно через неделю после аналогичного инцидента в Ницце, пишет Франс Пресс. Злоумышленник в капюшоне и перчатках проник в дом спортсмена и украл два пистолета, 500 патронов, брендовые часы и золотое украшение, передает агентство. Правоохранительные органы начали расследование.
