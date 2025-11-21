https://ria.ru/20251121/frantsija-2056565844.html
Правительство Франции ответило на слова главы генштаба о войне
в мире
россия
франция
украина
жан-люк меланшон
кристиан эстрози
флориан филиппо
нато
россия
франция
украина
в мире, россия, франция, украина, жан-люк меланшон, кристиан эстрози, флориан филиппо, нато, патриот
В мире, Россия, Франция, Украина, Жан-Люк Меланшон, Кристиан Эстрози, Флориан Филиппо, НАТО, Патриот
Брежон ответила на слова Мандона о готовности терять детей на Украине
ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. Официальный представитель французского кабмина Мод Брежон в ответ на слова главы генштаба вооруженных сил Фабьена Мандона о необходимости быть готовыми "терять своих детей" ради сдерживания РФ заявила, что "дети не поедут воевать и умирать на Украине".
Выступая перед собранием мэров Франции
18 ноября, начальник генштаба ВС генерал Фабьен Мандон заявил, что для сдерживания России
страна должна быть готовой "терять своих детей", а также испытывать экономические трудности в связи с переориентацией на оборонную промышленность.
"Давайте проясним: наши дети, в том смысле, в котором мы это понимаем, не поедут воевать и умирать на Украине
… У нас есть профессиональная армия", - сказала Брежон в эфире телеканала TF1.
Она выступила в защиту генерала Мандона, заявив, что "начальник генштаба французских ВС имел в виду всех военнослужащих в возрасте от 18 до 27 лет, которые, как он сказал немного раньше, дислоцированы по всему миру".
Ранее министр обороны Франции Катрин Вотрен вступилась за Мандона, заявив, что его слова были "вырваны из контекста в политических целях". Представитель французского генерального штаба полковник Гийом Верн в свою очередь пояснил в четверг журналистам, что под "детьми" подразумевались военные.
Заявление Мандона подверглись резкой критике в политических кругах Франции. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон
выразил с ним "полное несогласие", мэр Ниццы Кристиан Эстрози
охарактеризовал подобные слова "возмутительными", а лидер французской правой партии "Патриоты
" Флориан Филиппо
назвал речь начальника "безумной".
Ранее глава генштаба французских ВС Фабьен Мандон заявил в интервью газете Ouest-France, что Франция "как следует" готовится к военным угрозам, а ее вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению стран НАТО
с Россией. Генерал также бездоказательно обвинил Москву
в дестабилизации ситуации в стране с связи с нашествием постельных клопов.
Президент России Владимир Путин
ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".